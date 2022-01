El exministro Arnaud Montebourg se retira de la carrera por el Elíseo

El exministro francés Arnaud Montebourg ha confirmado este miércoles que no se presentará como candidato en las próximas elecciones presidenciales, después de días de especulaciones que venían precedidos de un exiguo apoyo en las encuestas de intención de voto.

Montebourg, exministro de Econom√≠a durante la etapa del socialista Fran√ßois Hollande en el El√≠seo, ha asumido en un v√≠deo que no tiene opciones. "No he logrado unir en un programa com√ļn mi candidatura con otras", ha declarado, para acto seguido lamentar que su "familia pol√≠tica" no est√© dispuesta a superar los "desacuerdos".

El exministro, de hecho, no ha respaldado a ninguno de los candidatos de centro-izquierda que siguen en liza. Un sondeo publicado el lunes por 'Paris Match', LCI y Sud Radio conced√≠a a Montebourg una intenci√≥n de voto de apenas el 1 por ciento y, en l√≠neas generales, ha figurado en la mayor√≠a de las encuestas de estos √ļltimos meses por debajo del 5 por ciento.

Montebourg planteó en diciembre la posibilidad de tejer alianzas para que la izquierda tuviese opciones en los próximos comicios y también recogió el guante lanzado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cuando esta deslizó igualmente una propuesta de unidad. Por ahora, las candidaturas siguen divididas y no hay indicios de acercamiento entre ellos.

Esta divisi√≥n mantiene como favorito para las pr√≥ximas elecciones al actual presidente, Emmanuel Macron, que aparec√≠a en el sondeo del lunes con un 24,5 por ciento. Por detr√°s se sit√ļan pr√°cticamente empatadas Marine Le Pen, de Agrupaci√≥n Nacional, y Val√©rie P√©cresse, de Los Republicanos, con un 17 y un 16,5 por ciento, respectivamente.