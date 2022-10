El exnovio de Juana Canal confiesa que la enterró en la finca de Ávila

29/09/2022 Varios agentes de Policía toman nota durante los trabajos de inspección de la Policía Nacional y Científica, en el domicilio donde Juana Canal residía con su pareja, en el distrito de Ciudad Lineal, a 29 de septiembre de 2022, en Madrid (España). La inspección está encaminada a localizar nuevos restos y vestigios de ADN que pudieran ayudar a esclarecer las circunstancias de la desaparición y homicidio de Juana Canal en 2003. Su cuerpo sin vida fue hallado por la Policía en Ávila el pasado mes de junio y desde su desaparición no se sabía nada de su paradero. Tras la denuncia interpuesta por sus familiares, la Policía barajó la posibilidad de que se tratara de un caso mortal de violencia de género, pero no pudieron resolver el caso y ahora lo retomarán tras los datos que se obtengan de la autopsia realizada a los restos de su cuerpo. (EDITOR'S NOTE: Image pixelated to obscure identities) POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press