El francés Blaise Matuidi, campeón del mundo en 2018, anuncia su retirada a los 35 años

El centrocampista francés Blaise Matuidi, campeón del mundo con su selección en el Mundial de Rusia de 2018, anunció este viernes el final de su carrera deportiva a los 35 años.

"Fútbol, te quise tanto. Fútbol, me has dado tanto, pero ha llegado el momento de decir basta. Alcancé mis sueños de niño, mis sueños de hombre. Me asfixia, pero hoy cierro este capítulo con orgullo", señaló Matuidi.

En sus 18 años como profesional, el centrocampista ganó 21 títulos, siendo cinco veces campeón de liga, con el Paris Saint-Germain de su país, y tres con la Juventus italiana. Su último equipo fue el Inter de Miami de la MLS estadounidense.

Europa Press