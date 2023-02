El Gobierno palestino aplaude a Colau por suspender temporalmente las relaciones con Israel

Pide a otras ciudades que "den pasos similares" para "presionar al Gobierno fascista israel铆"

MADRID, 9 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno palestino ha aplaudido este jueves la decisi贸n de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de suspender de forma temporal las relaciones con las instituciones de Israel, incluido el hermanamiento con Tel Aviv, y ha reclamado a otras ciudades que "den pasos similares" para "presionar al Gobierno fascista israel铆".

El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un breve comunicado publicado en su p谩gina web que la decisi贸n de la Alcald铆a de Barcelona pone "presi贸n" sobre Israel para que "ponga fin a todas sus violaciones y cr铆menes contra el pueblo palestino, su tierra, sus hogares, propiedades, lugares santos y derechos".

As铆, ha hecho hincapi茅 en que este tipo de medidas son necesarias ante las acciones "ilegales y unilaterales" de Israel que "socavan la oportunidad de lograr la paz", antes de criticar sus "pol铆ticas hostiles y contrarias al Derecho Internacional, que violan adem谩s los acuerdos firmados".

Colau envi贸 una carta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para decretar esta suspensi贸n de relaciones, seg煤n confirm贸 el mi茅rcoles la primera edil durante la recepci贸n a las entidades impulsoras de la iniciativa ciudadana de apoyo al pueblo palestino 'Barcelona amb l'Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans, S脥'.

"Hay que hacer un gesto contundente para invitar a trabajar por la paz. En este sentido hacemos esta suspensi贸n de relaciones con el Estado de Israel, que confiamos que sea temporal", manifest贸, antes de denunciar las "d茅cadas de vulneraciones sistem谩ticas de los Derechos Humanos, la ocupaci贸n y la colonizaci贸n ilegal de territorios palestinos en contra de todos los dict谩menes de Naciones Unidas",

"Hay que romper este silencio, hay que romper esta normalizaci贸n de una cosa que no es normal", se帽al贸 Colau, que se refiri贸 al consenso internacional para definir la situaci贸n de 'apartheid', en sus palabras. Por 煤ltimo, insisti贸 en que "en ning煤n caso es una discriminaci贸n contra la poblaci贸n jud铆a". "Es la cr铆tica a un gobierno, no a un pueblo, no a una comunidad, no a una religi贸n" zanj贸.

Europa Press