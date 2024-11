El ibex 35 opta por la cautela ante la incógnita electoral en eeuu

5 nov (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abrió el martes con escasas variaciones, en una jornada de transición marcada por los comicios en Estados Unidos, que desaconsejaban la toma de posiciones.

Kamala Harris y Donald Trump y cerraron el lunes sus campañas electorales y los sondeos de opinión muestran a los candidatos prácticamente empatados, por lo que es posible que el ganador no se conozca hasta días después de la votación del martes, aunque Trump ya ha señalado que impugnará una eventual derrota, como ya hizo en 2020.

"El mercado quiere rebotar en cuanto se quite de encima esta incertidumbre que le bloquea y es probable que el rebote sea más firme y probable si gana Trump, pero esto no es lo más probable a juzgar por la evolución de las encuestas en los últimos días: Harris 48,0% vs Trump 46,8%", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Se estima el voto oculto pro-Trump en ca. (alrededor del) 2,5% adicional, similar a lo sucedido en las elecciones de 2020. Y eso cambiaría las cosas. Dicho sea esto desde la más absoluta asepsia política. (...) Si el voto oculto pro-Trump se cumple, como en 2020, entonces ganará. Y la reacción inmediata de NY será rebotar, puede que algo apreciable. El rebote de corto plazo no sería tan claro con Harris", añadieron.

Además de las elecciones en Estados Unidos, los mercados tienen dos reuniones de bancos centrales esta semana, del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en las que prácticamente se da por hecho un recorte de los tipos, por lo que la atención estará en el mensaje sobre los siguientes pasos.

Con este contexto, a las 0805 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 13,70 puntos, un 0,12%, hasta 11.818,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,07%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,30%, BBVA se anotaba un 0,10%, Caixabank avanzaba un 0,70%, Sabadell ganaba un 0,16%, Bankinter se revalorizaba un 0,21% y Unicaja Banco subía un 0,33%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,18%, Inditex avanzaba un 0,46%, Iberdrola se revalorizaba un 0,33%, Cellnex caía un 0,21% y la petrolera Repsol perdía un 0,04%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters