El informe sobre derechos humanos en china hace que occidente pida un debate en la onu

Por Emma Farge

GINEBRA, Suiza, 26 sep (Reuters) - Estados Unidos, Gran Breta√Īa y otros pa√≠ses est√°n pidiendo un debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir el trato que China da a los uigures y a otros musulmanes en la lejana regi√≥n occidental de Xinjiang, seg√ļn un documento y comentarios de diplom√°ticos el lunes.

La medida, que necesita una mayor√≠a de votos para ser aprobada en el profundamente dividido Consejo de Ginebra, ser√≠a la primera vez que los supuestos abusos de China, un poderoso miembro permanente del Consejo de Seguridad, figuran en la agenda del organismo de derechos humanos de la ONU en sus 16 a√Īos de historia.

Las intensas discusiones diplomáticas han continuado al margen de la reunión del Consejo desde que un esperado informe de la ONU estipuló el mes pasado que "se han cometido graves violaciones de los derechos humanos" en Xinjiang que pueden equivaler a crímenes contra la humanidad.

"No podemos ignorar violaciones tan graves y sistem√°ticas de los derechos humanos", dijo el lunes el embajador brit√°nico Simon Manley al organismo de la ONU. "Este consejo no debe, no puede, permanecer en silencio".

China niega en√©rgicamente cualquier abuso y ha enviado una delegaci√≥n gubernamental a Ginebra para contrarrestar lo que, seg√ļn ella, son conclusiones err√≥neas de la oficina de derechos de la ONU, y dice estar "preparada para la lucha" si se toman medidas contra ella.

Un portavoz de la misión diplomática de China en Ginebra no respondió a una solicitud de comentarios.

El llamado "proyecto de decisi√≥n" revisado por Reuters cuenta hasta ahora con el respaldo de Estados Unidos, Reino Unido, Canad√°, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega, seg√ļn los diplom√°ticos. Su objetivo es que se debata durante la pr√≥xima sesi√≥n del Consejo, que comienza en febrero.

China podr√≠a intentar desestimar la propuesta con una moci√≥n de no acci√≥n. (Reporte de Emma Farge Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)