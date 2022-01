El jugador del United Greenwood, arrestado tras ser acusado de violación por su novia

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood ha sido detenido por la Polic铆a este domingo, en medio de la investigaci贸n de las acusaciones de agresi贸n y violaci贸n por parte de su novia Harriet Robson.

Robson public贸 en redes sociales unas im谩genes de ella llena de moratones y golpes, sangrando en la cara y denunciando el trato recibido por Greenwood. Seg煤n apunt贸 la BBC, la Polic铆a estaba trabajando para "determinar todas las circunstancias" y finalmente se llev贸 a cabo el arresto del futbolista de 20 a帽os.

Por su parte, el Manchester United, que "no acepta violencia de ning煤n tipo", anunci贸 que el jugador no volver谩 a entrenar ni a jugar hasta que se sepa lo ocurrido. Greenwood no respondi贸 a las acusaciones y finalmente fue arrestado bajo sospecha de violaci贸n.