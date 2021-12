El Papa celebra una misa ante 7.000 personas: "Se necesitan cristianos iluminados pero, sobre todo, luminosos"

El Papa ha celebrado su primera misa en Chipre ante unas 7.000 personas, seg√ļn fuentes vaticanas, y ha afirmado que se necesitan "cristianos iluminados pero, sobre todo, luminosos" que den palabras de consuelo, que "enciendan luces de esperanza en la oscuridad" y que lleven caricias "a las soledades del sufrimiento y de la pobreza".

Adem√°s, el Papa ha destacado que el "signo elocuente de la vida cristiana" es salir "del individualismo" y ayudar a los dem√°s. "No piensa cada uno en su propia ceguera, sino que piden ayuda juntos. Este es el signo elocuente de la vida cristiana, el rasgo distintivo del esp√≠ritu eclesial: pensar, hablar y actuar como un 'nosotros', saliendo del individualismo y de la pretensi√≥n de la autosuficiencia que enferman el coraz√≥n", ha se√Īalado.

El Pontífice ha celebrado la eucaristía en el Estadio GSP de Nicosia en Chipre, donde la comunidad católica es una minoría en este país de mayoría ortodoxa y de significativa presencia musulmana.

Francisco ha afirmado en su homilía que "no se puede afrontar la oscuridad estando solos". "Si llevamos solos nuestras cegueras interiores, nos vemos abrumados. Necesitamos ponernos uno junto al otro, compartir las heridas y afrontar el camino juntos", ha dicho.

As√≠, ha manifestado que "frente a cada oscuridad personal" y a los "desaf√≠os" que se presentan en la Iglesia y en la sociedad" los cristianos est√°n llamados a "renovar la fraternidad". De este modo, ha se√Īalado que la divisi√≥n en la Iglesia no es positiva: "Si cada uno piensa s√≥lo en s√≠ mismo o en su grupo, si no nos juntamos, si no dialogamos, si no caminamos unidos, no podremos curar la ceguera plenamente", ha dicho.

Para el Papa, "ir a Jes√ļs para sanar" significa no encerrarse en la "oscuridad de la melancol√≠a", que reseca las fuentes de la alegr√≠a; "llevar las heridas juntos", es decir "actuar como un 'nosotros', saliendo del individualismo"; y vivir la alegr√≠a del Evangelio.

Seg√ļn informa Vatican News, al final de la misa, en su agradecimiento a monse√Īor Selim Sfeir, arzobispo de Chipre de los Maronitas por la visita, el Papa ha subrayado que piensa particularmente en los migrantes que buscan una vida mejor.