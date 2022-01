El primer ministro de Malasia niega las informaciones sobre un cambio inminente en su gabinete

El primer ministro de Malasia, Ismail Sabr Yaakob, ha negado este martes las informaciones sobre un cambio inminente en su gabinete y ha aclarado que su principal objetivo es hacer frente a la pandemia de coronavirus y a las fuertes inundaciones que sufre el país.

"S√≠, la gente habla, los nombres salen a la luz, es normal", ha aseverado, seg√ļn informaciones de la agencia de noticias Bernama. Sin embargo, tal y como ha recalcado, su mente "est√° en las inundaciones, as√≠ que no se est√° hablando de una reforma del gabinete". "No he anunciado nada, as√≠ que no hay nombramientos", ha recalcado.

Sus palabras han tenido lugar despu√©s de que varios medios de comunicaci√≥n locales indicaran que el primer ministro, de 61 a√Īos, habr√≠a realizado una serie de cambios en el Gobierno que entrar√≠an en vigor la pr√≥xima semana.

El portal de noticias Malaysiakini ha informado de que el 'premier' malasio tendría previsto cesar a tres ministros y nombrar un vice primer ministro. El Gobierno carece por el momento de vice primer ministro.