El Rey llama a potenciar "las sinergias entre cultura, innovación y empresa"

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento este miércoles a potenciar "las sinergias entre cultura, innovación y empresa" esgrimiendo la relevancia de la industria cultural a la hora de "fomentar la innovación en el sector económico y contribuir a la competitividad".

Don Felipe ha sido el encargado de clausurar junto con los presidentes de Portugal e Italia, Marcelo Rebelo de Sousa y Sergio Mattarella, el XV Encuentro de Cotec Europa 2022 en la localidad portuguesa de Braga bajo el lema, precisamente, 'La Cultura al encuentro de la Innovación'.

En su discurso, el Rey ha defendido que la cultura de la innovación "exige optimismo ante cualquier circunstancia, pues innovar implica asumir que las cosas siempre pueden mejorar". Pero para mejorarlas, ha subrayado, "primero hay que conocerlas".

De ahí la importancia, ha añadido, de recordar que "la fragilidad o la incertidumbre no van a desaparecer fácilmente de nuestras sociedades" y que "no se puede dar nada por garantizado, por seguro" sino que "todo lo que se ha conseguido puede estar en riesgo si no se continúa trabajando en su defensa y protección".

La cultura de innovación, ha proseguido en su argumentación el monarca, "también conlleva saber que el progreso no sólo se produce cuando el conocimiento contribuye a identificar y aprovechar oportunidades sino que también sucede cuando se utiliza para prevenir y contrarrestar amenazas como las que en estos tiempos convulsos se encuentran tan cerca".

En opinión de Don Felipe, "quizá el mayor legado" de las tres organizaciones COTEC --la española, la italiana y la portuguesa-- "es precisamente haber fomentado este tipo de cultura en nuestros países" y "haber incorporado la innovación entre los atributos principales de nuestra cultura con la esperanza de que, si no para la nuestra, al menos para las próximas generaciones, la innovación sea una conducta asimilada con cercanía y plena normalidad".

Desde COTEC Europa, ha añadido, se comparte "un modelo propio de innovación inspirado en los mejores valores de nuestra cultura compartida: abierta y solidaria" y que "no aspira a imponerse, aunque sí a dejar su impronta, porque en el sur de Europa, en lo que se refiere a innovación, tenemos que seguir aprendiendo, pero también algunas cosas que enseñar".

Felipe VI ha subrayado que "la principal riqueza" de la cultura, tanto como sector económico que como bien público, "reside en su patrimonio intangible", "un patrimonio que puede estimular y enriquecer la innovación".

"Estos son momentos en los que la cultura, que siempre nos ha acompañado, es también clave para el progreso económico y para el bienestar social", ha reivindicado el monarca. "Potenciemos, pues, las sinergias entre cultura, innovación y empresa. Potenciemos, por tanto, la mejora continua", ha rematado.

Por otra parte, el Rey ha tenido palabras de elogio hacia Mattarella, "hombre de Estado y profundamente comprometido con su país", recordando que hace tres meses optó por renovar su mandato al frente de la República Italiana a pesar de que había manifestado su voluntad de no seguir en el cargo. "Una muestra, sin duda, de dedicación y entrega, propias de un servidor público ejemplar", ha valorado.