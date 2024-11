El tiempo se les acaba a algunos entrenadores de la NFL para encontrar respuestas

Matt Eberflus podría estar quedándose sin tiempo en Chicago después de arruinar un tiempo fuera en cadena nacional el Día de Acción de Gracias.

El reloj también avanza para Brian Daboll en Nueva York.

Mike McDaniel no está en la cuerda floja, pero Miami no irá a ninguna parte si los Dolphins no pueden ganar en el frío.

El error de Eberflus fue tan grave el jueves que no sería una sorpresa si los Bears decidieran hacer un cambio de entrenador.

Fue tan monumental el error para el entrenador de tercer año, que eclipsó una impresionante actuación en la segunda mitad de Caleb Williams después de que la primera selección del último draft puso a los Bears en posición de darle una sorpresa a los Lions.

Pero Eberflus insistió en la decisión de permitir que siguieran pasando segundos preciosos en el reloj.

Abajo 23-20 a los Bears les quedaba un segundo y 20 en la yarda 35 de Detroit con 36 segundos restantes en el juego. Williams fue derribado por Za’Darius Smith con una pérdida de 6 yardas en una jugada que, según dijo, se suponía debía llevar a un acarreo del quarterback.

Con 32 segundos, Eberflus debió haber usado el último tiempo fuera de Chicago para darle a Williams y a la ofensiva la oportunidad de reorganizarse después del derribo. La prioridad en un tercer y 26 desde la yarda 41 debió ser un pase corto lateral para acortar el intento de un gol de campo para empatar. Incluso una jugada en medio del campo habría dado al equipo de equipos especiales suficiente tiempo para prepararse para la patada.

En cambio, el reloj siguió corriendo. Dos linieros ofensivos ayudaron a Williams a ponerse de pie, pero sus compañeros no tenían la urgencia para alinearse a la siguiente jugada, quizás pensando que se iba a llamar a un tiempo fuera. Los Bears desperdiciaron 26 segundos antes de que finalmente le entregaron el balón a Williams con solo 6 segundos restantes. Le lanzó un pase incompleto a Rome Odunze mientras el tiempo expiraba antes de que Cairo Santos pudiera intentar un gol de campo de 59 yardas.

La decisión de no detener el reloj después del derribo fue inexplicable. Sin embargo, Eberflus la defendió.

“Nuestra esperanza era, ya que era tercer down yendo a cuarto, que reorganizaríamos esa jugada a 18 segundos, la lanzaríamos dentro del campo, la llevaríamos al rango de gol de campo y luego pediríamos un tiempo fuera”, dijo Eberflus. “Y ahí fue donde estuvo y ese fue nuestro proceso de toma de decisiones”.

Williams también merece culpa por tomar demasiado tiempo para observar el campo en la línea de golpeo antes de pedir el snap.

“Me gusta lo que hicimos allí”, insistió Eberflus. “Creo que lo manejamos de la manera correcta. Creo que podríamos reorganizar la jugada y lograrlo. Simplemente no funcionó”.

Eberflus debería haber tenido dos tiempos fuera al entrar en esa secuencia, pero tuvo que desperdiciar uno después de que Williams lanzara un pase incompleto en primer down que detuvo el reloj con 43 segundos restantes.

Pidió ese tiempo fuera para evitar una penalización por demora de juego debido a que el coordinador ofensivo Thomas Brown tardó demasiado en llamar a una jugada.

Los Bears están 4-8 después de su sexta derrota consecutiva. Una temporada que comenzó con altas expectativas se ha deteriorado y Chicago está destinado a perderse los playoffs por quinto año consecutivo. Eberflus tiene un récord de 14-32 y no se está ayudando con sus decisiones cuestionables.

Daboll, por su parte, no tuvo que arruinar nada el jueves para quedar en peligro. Su estado laboral con los Giants ha sido dudoso desde hacde semanas. El Entrenador del Año de la NFL de AP 2022 tiene marca de 2-10 después de la derrota 27-20 en Dallas.

Los Giants han perdido siete juegos consecutivos y probablemente se dirigen a una gran revisión que incluiría al gerente general Joe Schoen.

Después de que iniciaron 2-5, el propietario John Mara dijo: “No vamos a hacer cambios esta temporada, y tampoco anticipo hacer cambios en la temporada baja”.

El equipo no ha ganado un juego desde su voto de confianza.

“No, no me gustan los resultados”, dijo Daboll. “A nadie le gustan los resultados. Pero, de nuevo, tengo confianza en la gente. Solo tenemos que mejorar”.

El triple encabezado festivo concluyó con la victoria de los Packers de Green Bay 30-17 ante los Dolphins. Miami (5-7) ha perdido 12 juegos consecutivos cuando inician el juego a menos de 5 grados celsius, según Sportradar.

McDaniel llevó a los Dolphins a los playoffs en cada una de sus dos primeras temporadas, ambas terminaron con derrotas en la ronda de comodines en Buffalo hace dos años y en Kansas City la temporada pasada.

Con juegos de visitante en Cleveland y ante los Jets de Nueva York para terminar la temporada, Miami debería tener dos oportunidades más para romper esa racha de derrotas en clima frío.

Podría ser demasiado tarde para que importe esta temporada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

