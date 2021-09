El Tribunal Constitucional de Ecuador confirma el cese del alcalde de Quito, Jorge Yunda

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha aceptado este miércoles la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y ha allanado el camino para que el cargo sea ocupado por Santiago Guarderas, quien había interpuesto medidas contra los recursos de Yunda tras su cese.

El Constitucional ha señalado en un comunicado que ha aceptado la acción extraordinaria presentada por Guarderas y Mónica Sandoval "en contra de las sentencias de primera y segunda instancia en la acción de protección presentada por Jorge Yunda".

"La Corte declaró que las sentencias de primera y segunda instancia (favorables a Yunda) vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes", ha dicho, antes de agregar que al tribunal no le corresponde pronunciarse "respecto del resto del proceso de remoción que fue llevado a cabo, ni sobre la adecuación de las normas abstractas que lo rigen".

Por ello, ha señalado que con su decisión "deja sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, niega la acción de protección planteada por el señor Jorge Yunda", al tiempo que pone el expediente en conocimiento de la Judicatura y la Fiscalía "para que investiguen diligentemente y determinen las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan".

En respuesta, Yunda ha subrayado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter que se va del cargo "en paz". "Suerte a los que quedan", ha apuntado.

"Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes", ha recalcado.

Yunda fue cesado el 3 de junio por el Concejo Metropolitano de Quito a consecuencia de diversos escándalos en los que se le acusa de corrupción y falta de liderazgo en la capital de Ecuador, decisión que fue ratificada un mes después por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sin embargo, Yunda volvió al cargo después de que un tribunal provincial de Pichincha fallara a su favor, lo que le permisión asumir de nuevo sus responsabilidades al frente de la Alcaldía, que tendrá que abandonar finalmente tras la decisión del Constitucional.