El Tribunal Superior de Nairobi tumba el ambicioso proyecto de reforma constitucional del presidente keniano

El Tribunal Superior de Nairobi ha declarado ilegal el gran proyecto de reforma constitucional planteado por el presidente del pa√≠s, Uhuru Kenyatta, despu√©s de tres a√Īos de andadura que han acabado en punto muerto.

El rechazo del tribunal se extiende más allá de este caso concreto para amonestar al presidente, en términos generales, por su intento unilateral para emprender una reforma constitucional.

El dictamen de la corte se√Īala as√≠ que el presidente "no tiene la posibilidad legal de modificar la Constituci√≥n, ni siquiera mediante refer√©ndum" porque "este poder constituyente pertenece solo al pueblo de Kenia", y no al jefe del Estado.

La propuesta contemplaba la restauración de la figura del primer ministro así como de un "líder oficial de la oposición"; el candidato que hubiera quedado segundo en las presidenciales.

El dictamen, emitido el jueves, declara que la llamada "Iniciativa Construyendo Puentes" no tiene validez y que el grupo de trabajo designado por el presidente keniano para su confección es una "entidad ilegal y no reconocida por la ley", recoge el diario keniano 'The Standard'.

La Fiscalía General de Kenia ha anunciado de todas formas su intención de apelar la sentencia sobre un proyecto que Kenyatta inició en 2018, con el respaldo de su antiguo rival político Raila Odinga.

Este acercamiento ha aislado al 'n√ļmero dos' de Kenyatta, William Ruto, que quiere suceder a su superior cuando deje el cargo el a√Īo que viene despu√©s de cumplir los dos t√©rminos de cinco a√Īos permitidos constitucionalmente.

Ruto, a su vez, está convencido de que algunas de las enmiendas adicionales que propone este proyecto --como la creación de 70 nuevas circunscripciones adicionales -- supone una amenaza para sus ambiciones.

Europa Press