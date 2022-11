Elenco de “Black Panther” continúa legado tras Boseman

Los angeles (ap) — letitia wright llegó al universo cinematográfico de marvel como la alegre e inteligente hermana menor del rey t’challa en el éxito de 2018 “black panther”. pero en la secuela de la película, el personaje afable de la actriz tiene un tono más serio al enfrentar el dolor.

El personaje de Wright ocupa un lugar principal cuando Shuri llega a la edad adulta tras la muerte de T’Challa. Ella será elegida para convertirse en Black Panther (Pantera Negra) en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Pantera Negra: Wakanda por siempre”), que se estrena en cines el viernes. Chadwick Boseman, quien interpretó a T’Challa falleció en agosto de 2020.

Entre las películas de “Panther”, Wright aceptó otros proyectos de cine que ejercitaron sus músculos dramáticos.

“Siempre trato de hacer cosas que se salen del molde y que la gente no esperaría”, dijo Wright, quien ha protagonizado los dramas “The Silent Twins” y “Aisha”. También actúa en “Surrounded”, que se estrena el próximo año. La actriz dijo que cada una de esas producciones la retaron suficiente para “estirarme como artista”.

“Eso naturalmente me ayudó a crecer mucho más”, dijo la actriz cuyo personaje de Shuri también aparece en “Avengers: Infinity War” (“Vengadores: Infinity War”) y “Avengers: Endgame” (“Vengadores: Endgame”) como la princesa y principal científica de Wakanda. “Conocemos a Shuri como la hermana divertida y vivaz de la primera película ... pero en la película realmente seguimos su travesía hasta convertirse en mujer”.

Wright reconoce al director Ryan Coogler por guiar la maduración de Shuri en el nuevo guion tras la inesperada muerte de Boseman por cáncer de colon. El director tenía una carga incluso más pesada por lograr un guion fuerte, especialmente después de que “Black Panther” rompió récords de taquilla, acumulando 700 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos durante su temporada en cines y de que se convirtiera en la primera cinta de superhéroes nominada a mejor película en los Premios de la Academia.

Para la segunda entrega de “Black Panther”, Coogler había creado un guion que se centraba en T’Challa lamentando el tiempo perdido tras el chasquido de Thanos en “Avengers: Infinity War” por el que se eliminó a la mitad de la población y causó el “Blip” de cinco años. Pero tras la muerte de Boseman, Coogler y el cineasta Joe Robert Cole volvieron a la página en blanco. Trabajaron en un guion que se adentraba más en el concepto del dolor en Wakanda tras la muerte de T’Challa.

Coogler dijo que la familia de Boseman aprobó la “respetuosa” muerte de su personaje en “Wakanda Forever”. En la nueva película, los pobladores de Wakanda deben defender a su nación sin T’Challa contra un nuevo enemigo, Namor, un líder Tlalocan submarino que tiene habilidades extraordinarias similares a las de los mutantes y puede volar gracias a pequeñas alas en sus talones, interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

“Este guion surgió de la verdad en nuestras vidas de que habíamos perdido a Chadwick Boseman”, dijo Lupita Nyong’o, quien interpreta a Nakia, una espía de guerra y amante de T’Challa. Nyong’o dijo que los personajes lidiaron con la pérdida de T’Challa de manera diferente en la película.

“En lo personal, me sentí aliviada de que pudimos decir nuestra verdad”, dijo Nyong’o. “Pudimos expresar el dolor que sentíamos y usarlo para bien”.

Wright y Nyong’o dijeron que usaron la pena por la muerte de Boseman para impulsar sus actuaciones, mientras que Coogler señaló que el recuerdo durante el duelo por la muerte del actor le ayudó a motivarlo en su proceso de escritura y dirección. El director señaló que varias fotografías de Boseman fueron pegadas en el set, y que un director de utilería puso dentro el remolque de Coogler un escudo y una lanza que T’Challa llevaba durante su duelo con Killmonger (interpretado por Michael B. Jordan) en las Cascadas de los Guerreros en “Black Panther”.

Antes de filmar el proyecto, el elenco entero, incluyendo los recién incorporados, visitaron la tumba de Boseman. Esto resultó ser un momento que los unió.

“Tratamos de hacer una película para honrar el legado de Chadwick”, dijo Huerta. “La película se trata del duelo. Estaba pasando al mismo tiempo que la realidad. Pudieron integrar en la ficción lo que estaba pasando en la vida real. El arte es una especie de terapia. Nos ayudó a lidiar con la realidad y cosas que no podemos comprender”.

El elenco se apoyó entre sí durante el proceso de filmación, que tuvo varios reveses y obstáculos. La producción tomó más de lo esperado después de que Wright se lesionó durante una acrobacia en filmación, y varios miembros del elenco y el equipo de producción dieron positivo a COVID-19. Además, Wright fue criticada por compartir un video contra la vacunación y Coogler fue esposado brevemente por la policía de Atlanta tras ser confundido con un ladrón de banco este año.

“Definitivamente, tuvimos baches en el camino, pero la gente salió adelante”, dijo Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo en Marvel Studios. Moore fue productor de “Captain America: The Winter Soldier” (“Capitán América: El Soldado de Invierno”), “Eternals” y productor ejecutivo en “Black Panther”.

Moore agregó que la experiencia de filmación de “Wakanda Forever” fue la más difícil, pero señaló que todo el elenco y equipo de producción mostró fortaleza pesar de la adversidad.

“No se quebraron”, señaló. “Si fuera un cineasta diferente, que no tuviera tan buena relación con todos, habríamos visto una división mayor entre el equipo de producción, pero realmente no fue así. El elenco se habría frustrado con las pausas y reinicios que nos vimos obligados a hacer, pero no lo hicieron. Ellos creen en lo que se trata esta película y en la visión de Ryan. A pesar de lo duro que fue, nos teníamos los unos a los otros”.

Nyong’o señaló que el elenco se reconfortó entre sí para superar el dolor por la muerte de Boseman al tiempo que intentaban mantener el reino de Wakanda en pie.

“Era alegre y por momentos difícil”, dijo. “Pero también había mucha ligereza porque teníamos tantas memorias poderosas y alegres de Chadwick para compartir entre nosotros”.

AP