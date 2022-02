Emery: "Nos quedamos con la insatisfacción del empate"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que se quedaron con la "insatisfacción del empate" después del 1-1 ante la Juventus en el partido de ida de los octavos de final de la 'Champions League' y subrayó la "reacción" y la "madurez" de sus jugadores.

El técnico vasco dijo sentirse "igual" que sus jugadores al conocer que algunos habían mostrado la "frustración" tras el empate. "Estoy igual desde el punto de exigencia que adquirimos y de incomodidad por las sensaciones que llevamos transmitiendo esta temporada en partidos de este nivel. Pero sin el resultado no nos da esa satisfacción. El punto de ambición que tenemos es llegar aquí para ganar y tener opciones", dijo un ambicioso Emery.

"El equipo ha demostrado madurez, hemos retomado el partido al juego y a la idea y hemos sabido controlar sus mejores condiciones y su sistema bajo. En la segunda parte tuvimos la opción de empatar, lo logramos y después del empate quisimos dar un paso más y nos quedamos con la insatisfacción del empate. Pero podía haber sido peor, el equipo no ha tenido miedo", indicó a Movistar.

Preguntado por el partido de vuelta, Emery aseguró que deben "ir allí a ganar" y sobre Dusan Vlahovic, que es un jugador que "marca diferencias". "En la primera jugada y también lo pudo hacer en el minuto 85. Es normal, alguna puede tener. Nosotros hemos intentado jugar a lo otro que proponían, no nos dejaban correr mucho con Danjuma, con Samu y ha tenido un partido bonito, exigente y a él le va a hacer ver que hay que dar pasos para ser mejor futbolista y más completo. Y nosotros también para ser mejores", apuntó.

"Lo m√°s importante ha sido la madurez del equipo. No pens√°bamos en el partido siguiente. Antes hac√≠as planes y ahora no (sobre la especulaci√≥n de resultados por el valor doble de los goles). Ahora hay que ganar. Si no podemos ganar, a empatar, pero ah√≠ estamos. Vamos a reponernos como hemos hecho hoy. Hemos llevado esa l√≠nea mentalmente y ahora sabemos que quedan 90 minutos", se√Īal√≥ el de Hondarribia.

Sobre la posible roja a Rabiot, el técnico de los castellonenses no tuvo nada que objetar. "La tele dice claramente que podía ser más que amarilla pero el árbitro ha estado excepcional. Ha sido un arbitraje muy bueno, no le achaco nada al árbitro. Ninguno de los dos equipos ha estado pendiente de él, quizá esa acción del VAR, pero cuando son arbitrajes así, acepto totalmente lo que se decida", afirmó.

Por √ļltimo, Emery cree que ahora deben "centrarse en la Liga". "Al final es la que nos da de comer para poder estar en Europa. Ahora los de arriba van a ganar mucho y si queremos estar con ellos tambi√©n tenemos que ganar mucho. La vuelta ser√° diferente, pero cuantos m√°s estemos, m√°s opciones tendremos", finaliz√≥.