Escaladora polaca kalucka vive triunfo agridulce tras vencer a su gemela y lograr un cupo en parís

Por Marleen Kaesebier

GDANSK, 4 jul (Reuters) - Aleksandra Kalucka recuerda estar sentada desayunando con su hermana gemela Natalia la mañana de la última ronda de clasificación olímpica de escalada de velocidad, el mes pasado. Ambas tenían puntos suficientes para entrar en el equipo polaco, pero sólo una podría lograrlo.

"Fue duro, porque sabía que tenía que luchar contra mi hermana", recuerda. "Estábamos llorando, porque éramos muy conscientes de que iba a ser una tarde agridulce para nosotras".

Aunque Natalia, la campeona mundial, llevaba cinco puntos de ventaja en la mañana de la final de Budapest, Ola terminó por delante de ella y se aseguró la plaza olímpica.

Aleksandra Miroslaw, cuarta en Tokio, había conseguido el primer billete olímpico para el equipo polaco de escalada de velocidad al ganar la primera prueba clasificatoria en Roma el pasado septiembre.

Desde entonces, las hermanas Kalucka, de 22 años, han estado luchando por ver cuál de ellas, si es que alguna, se hacía con la segunda plaza.

Están acostumbradas a este tipo de batallas familiares, ya que cada una ganó una Copa Mundial de velocidad, y Natalia le arrebató el título a su hermana el año pasado.

En Budapest, Natalia terminó quinta, pero ya no quedaban billetes polacos para París.

Alekasandra se culpa en parte por haber perdido contra Miroslaw en la ronda final de Roma y no haberse asegurado la primera plaza olímpica, lo que habría dejado sitio a su hermana para ir a por la segunda.

"Fue duro. Después de esa competición sí que me culpé por no haber podido ganar el billete para nuestra familia (pero) creo que pensar tan negativamente no te ayuda en absoluto".

"Lo hacemos todo juntas, así que sin duda mi hermana irá a París conmigo", afirma Aleksandra. Quizás algún día compita con mi hermana en la gran final. Ya veremos. Ese es mi sueño". (Reporte de Marleen Kaesebier; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters