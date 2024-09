BUENOS AIRES, 13 sep (Reuters) - La escritora chilena Isabel Allende tendrá su propia muñeca Barbie y participará en un podcast sobre mujeres destacadas que lanzará la marca en la primavera austral.

Mattel Inc. presentó la nueva Barbie, que está hecha de plástico reciclado, como parte de su serie "Mujeres Inspiradoras", en honor a la escritora viva de lengua española más leída del mundo, autora de más de 25 libros traducidos a 42 idiomas, además de activista por los derechos humanos.

Con un elegante vestido rojo con una capa recogida que cae sobre un hombro, aros dorados, tacones negros y labios pintados, la muñeca de Allende viene acompañada de su perra Perla y una réplica en miniatura de su primera novela, "La Casa de los Espíritus", que se convirtió en un éxito inmediato cuando se publicó en 1982.

"He contado historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestras mentes y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida", dijo Allende en un comunicado de Mattel Inc.

"Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de héroes no reconocidos. Es un honor estar incluida en la colección de muñecas Barbie Inspiradoras y compartir mi historia en el podcast de Barbie. Quiero que los niños sueñen en grande", agregó la escritora.

Allende, quien vive desde hace más de 30 años en Estados Unidos, participará el 17 de septiembre en la primera serie de podcast que Barbie lanzará con invitados notables de todo el mundo, quienes compartirán historias sobre su vida y su trabajo, junto con actividades para los niños. Cada podcast, una colaboración entre Barbie y Sony, durará 15 minutos.

El primero de los episodios, que se emitirán cada 15 días, será el 13 de septiembre con Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio. Otras invitadas serán Kristi Yamaguchi, campeona de patinaje artístico de Estados Unidos y medallista de oro olímpica, y Debbie Allen, una premiada actriz, bailarina, coreógrafa y cantante famosa por la película "Fama".

La compañía dijo que Barbie, en homenaje a la nueva muñeca de Isabel Allende, a través del Proyecto Barbie Dream Gap, realizará una donación a Girls Write Now para ayudar a la próxima generación a escribir sus propias historias.

(Reporte de Lucila Sigal)

Reuters