España levanta la prohibición para que cruceros internacionales puedan atracar en puertos desde el 7 de junio

24-05-2021 Un hombre observa el crucero 'Odyssey of the Seas', varado en la bahía de Palma, a 24 de mayo de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). El gigantesco crucero de la naviera Royal Caribbean se encuentra en la bahía de Palma a la espera de que las autoridades permitan el desembarco de cinco de sus tripulantes que han dado positivo en los test de covid. Fuentes de Delegación de Gobierno han confirmado que los afectados serán trasladados a una clínica de Palma, donde guardarán cuarentena. El ' Odyssey of the Seas' zarpó del puerto italiano de Civiatevecchia con destino a Miami, con cerca de medio centenar de pasajeros y unos 1.400 tripulantes. Durante la travesía, detectaron cinco positivos de covid-19 entre los ocupantes. ECONOMIA Isaac Buj - Europa Press