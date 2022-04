Este perro juzgó con la mirada a su dueña cuando le dijo que no podía quedarse en el sofá y el vídeo se ha hecho viral

El perro Charlie, de dos años, de Dallas (Texas, EE.UU.), fue avisado por su dueña, Candace Daniels, de 46 años, de que no podía sentarse en el sofá. En respuesta, Charlie miró a Candace con una mirada lateral descarada que lo hizo viral en Internet. "¡Ese ojo de costado me está asustando!". Se oye decir a Candace en el divertido vídeo.

"Me hizo mucha gracia porque parecía que me estaba juzgando con la mirada", dijo Charlie. "Es como si el perro entendiera lo que le estaba diciendo", añadió. El vídeo cuenta con más de un millón de reproducciones en 'TikTok'. "Me he sentido juzgada por un perro", comentaba una usuaria.