Euromonitor revela las 10 principales tendencias globales de consumo para 2022

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--ene. 17, 2022--

La empresa de investigación de mercado global Euromonitor International ha publicado hoy el muy esperado informe “ Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2022 ”.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005009/es/

Euromonitor International’s annual report identifies the 10 most prevalent trends that will define consumer behavior in the year ahead, offering strategic business recommendations to meet new demands. (Graphic: Euromonitor International)

El informe anual de Euromonitor define las tendencias que motivan el comportamiento del consumidor y desafían las estrategias comerciales en el próximo año.

“Las empresas deben transformarse junto con las preferencias de los consumidores en rápida evolución”, dice Alison Angus, jefa de investigación de estilos de vida en Euromonitor International. “Revertir a un manual de estrategias prepandémico probablemente no generará los mismos resultados en el futuro”.

Descarga el informe de Euromonitor “ Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2022 ” para descubrir los incentivos que afectarán la lealtad del cliente y las decisiones de compra de este año. El informe está disponible en inglés, español, portugués, mandarín y japonés.

Acerca de Euromonitor International

Euromonitor International es proveedor líder mundial de inteligencia comercial global, análisis de mercado estratégico y percepciones de los consumidores. De lo local a lo global y de lo táctico a lo estratégico, nuestras soluciones de investigación respaldan las decisiones sobre cómo, dónde y cuándo hacer crecer su negocio. Encuentra el informe, la base de datos o la solución personalizada adecuados para validar las prioridades, redirigir las suposiciones y descubrir nuevas oportunidades. Con oficinas en todo el mundo, analistas en más de 100 países, las últimas técnicas de ciencia de datos e investigación de mercado sobre cada tendencia y factor clave, te ayudamos a comprender los mercados globales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220117005009/es/

CONTACT: Silvana León

Ejecutiva senior de comunicaciones de Euromonitor International

+562 2915.7200 ext 7257

silvana.leon@euromonitor.com

Keyword: united states united kingdom central america north america asia pacific europe illinois

Industry keyword: retail other consumer consumer environment other retail seniors

SOURCE: Euromonitor International

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/17/2022 09:02 am/disc: 01/17/2022 09:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220117005009/es