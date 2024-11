Europa felicita a trump en un clima de inquietud por su regreso a la casa blanca

*

Macron y otros líderes de la UE expresan su disposición a trabajar con Trump

*

Preocupación preelectoral por el impacto de Trump en la OTAN, Ucrania y el cambio climático

*

Posibles tensiones comerciales con los aranceles propuestos por Trump a las importaciones

PARÍS, 6 nov (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes de la Unión Europea felicitaron a Donald Trump tras proclamarse vencedor en las elecciones presidenciales estadounidenses del martes, afirmando que estaban dispuestos a trabajar juntos, pero que defenderían los intereses de Europa. El mensaje de Macron en X no fue tan entusiasta como los del primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, y los líderes de extrema derecha de toda Europa, que se apresuraron a felicitar a Trump a primera hora del miércoles, incluso antes de que proclamara su victoria. El telón de fondo de las palabras de felicitación era la preocupación de muchos líderes europeos por el impacto que tendría el regreso de Trump a la Casa Blanca en el resto del mundo. Dadas las turbulentas relaciones transatlánticas en el anterior mandato de Trump, sus críticas a la OTAN en el pasado, su visión ambivalente de la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y su postura sobre el cambio climático, muchos dirigentes europeos habían dicho antes de las elecciones que estaban preocupados por una victoria de Trump.

Sin embargo, Macron fue de los primeros en tender la mano para establecer una buena relación. "Enhorabuena, presidente Donald Trump. Listo para trabajar juntos como lo hicimos durante cuatro años", dijo Macron en X. "Con sus convicciones y las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad." Macron añadió en otro mensaje en X que había hablado con el canciller alemán, Olaf Scholz —cuya coalición se enfrenta esta semana a unas negociaciones decisivas—, para asegurar que trabajarán juntos por una Europa más fuerte y unida que defienda sus intereses y valores.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba entre los muchos europeos que felicitaron a Trump y confiaron en una buena cooperación. Junto a la política exterior, el comercio europeo podría enfrentarse a un camino lleno de baches: Trump dijo el mes pasado que la Unión Europea tendría que "pagar un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses si ganaba las elecciones.

¿tensiones comerciales?

Trump ha dicho que impondrá un arancel del 10% a las importaciones de todos los países y del 60% a las de China. Esto afectaría a las cadenas de suministro de todo el mundo, lo que probablemente desencadenaría represalias y aumentaría los costes, y China trataría de desviar sus exportaciones hacia Europa, advierten los economistas. Barclays ha advertido de posibles caídas porcentuales de "un dígito" (es decir, de entre el 1% y el 9%) en los beneficios europeos si se reavivan los conflictos comerciales.

Orbán, enfrentado a la mayoría de sus homólogos comunitarios y que, a diferencia de otros líderes de la UE, había apoyado abiertamente la candidatura presidencial de Trump, publicó mensajes entusiastas en X a primera hora del miércoles. "¡El mayor regreso de la historia política de EEUU! Felicidades al presidente @realDonaldTrump por su enorme victoria. Una victoria muy necesaria para el mundo!", escribió.

Orbán dijo a principios de esta semana que Europa tendría que replantearse su apoyo a Ucrania si Trump era reelegido presidente.

Otros políticos de extrema derecha de toda Europa se apresuraron a felicitar a Trump. "Esta fue una elección de la población trabajadora en Estados Unidos. No ha ganado el Hollywood 'woke', sino la población trabajadora", dijo en X Alice Weidel, colíder de Alternativa para Alemania. "Ha sido un voto contra la migración masiva, ha sido un voto contra el declive económico." El líder de extrema derecha Geert Wilders, que encabeza el partido más grande de la coalición de Gobierno de Países Bajos, dijo en X a primera hora del miércoles: "¡FELICIDADES PRESIDENTE TRUMP! FELICIDADES AMÉRICA!". (Información de Krisztina Than en Budapest, Lili Bayer en Bruselas, Bart Meijer en Ámsterdam, John Irish, Elizabeth Pineau en París, Diana Mandia Alvarez en Gdansk, Rachel More en Berlín; redacción de Ingrid Melander; edición de Frances Kerry; edición de Tomás Cobos)

Reuters