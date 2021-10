ExaGrid gana dos premios: "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year" e "Immutable Storage Company of the Year"

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--oct. 12, 2021--

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles del sector, ha anunciado hoy que la empresa ha sido galardonada con los premios "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year" (Proveedor de hardware de backup empresarial del año) e “Immutable Storage Company of the Year” (Empresa de almacenamiento inmutable del año), anunciados en la 18 a ceremonia anual de los premios Storage de Storage Magazine, "The Storries XVIII", celebrada en Londres el 7 de octubre de 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211012006088/es/

ExaGrid wins “Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year” and “Immutable Storage Company of the Year” at the “The Storries XVIII” awards ceremony held in London on October 7, 2021. (Photo: Business Wire)

Los ganadores se determinan mediante el voto del público, lo que valida aún más la arquitectura diferenciada de los productos de ExaGrid y el excelente soporte al cliente. La victoria de este año se suma a las anteriores de ExaGrid en "The Storries", entre las que se encuentran la de "Proveedor de hardware de backup empresarial del año" y "Empresa de optimización del rendimiento del almacenamiento del año" en 2020, la de "Producto de hardware de backup empresarial del año" en 2019 y la de "Proveedor de almacenamiento de backup empresarial del año" en 2018.

“Estamos encantados de ganar estos dos premios este año", dijo Bill Andrews, Presidente y CEO de ExaGrid. "Nuestro equipo está dedicado al esfuerzo continuo por innovar y mejorar la solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles que ofrece ExaGrid, con el objetivo de ofrecer el mejor almacenamiento de copia de seguridad posible y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la economía de la copia de seguridad. Muchas gracias a todos los que nos han votado para ganar estos premios, estamos realmente agradecidos. Este premio llega después de tres trimestres consecutivos en los que hemos batido récords de ingresos, todos ellos positivos en términos de caja y pérdidas y ganancias.

“El almacenamiento de copias de seguridad por niveles de ExaGrid es el único sistema con una zona de aterrizaje de caché de disco por niveles a un repositorio de retención, y ofrece el único enfoque de deduplicación que no afecta negativamente al rendimiento de las copias de seguridad y la restauración. A principios de este año, lanzamos una nueva línea de dispositivos, incluido el EX84. El sistema ExaGrid de mayor tamaño, compuesto por 32 dispositivos EX84, puede albergar una copia de seguridad completa de hasta 2,7PB, lo que lo convierte en el mayor del sector", afirma Andrews. "ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad en dos niveles con un nivel no orientado a la red, eliminaciones demoradas y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware, por lo que nos sentimos especialmente honrados de ganar el premio a la "Empresa inmutable del año´”.

Almacenamiento de copia de seguridad por niveles de ExaGrid - Construido para copia de seguridad

ExaGrid provee almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco frontal, el nivel de rendimiento, que escribe los datos directamente en el disco para las copias de seguridad más rápidas, y restaura directamente desde el disco para las restauraciones y los arranques de máquinas virtuales más rápidos. Los datos de retención a largo plazo se distribuyen en un repositorio de datos deduplicados, la capa de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo resultante. Este enfoque de dos niveles proporciona el rendimiento de copia de seguridad y restauración más rápido con la eficiencia de almacenamiento de menor costo.

Además, ExaGrid ofrece una arquitectura escalable en la que los dispositivos se añaden simplemente a medida que crecen los datos. Cada dispositivo incluye procesador, memoria y puertos de red, por lo que a medida que los datos crecen, todos los recursos necesarios están disponibles para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Este enfoque de almacenamiento escalable elimina las costosas actualizaciones estructurales y permite mezclar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema escalable, lo que elimina la obsolescencia de los productos y protege las inversiones de TI por adelantado y a lo largo del tiempo.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La Zona de Aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para la retención a largo plazo. La arquitectura a gran escala de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones estructurales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, eliminaciones demoradas y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware. Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen que decir acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y aprenda por qué ahora pasan mucho menos tiempo en las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211012006088/es/

CONTACT: Contacto con la prensa:

Mary Domenichelli

Exagrid

mdomenichelli@exagrid.com

Keyword: north america united states united kingdom europe canada massachusetts

Industry keyword: data management security technology other technology networks hardware

SOURCE: ExaGrid

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 10/12/2021 02:59 pm/disc: 10/12/2021 02:59 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211012006088/es