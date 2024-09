Exclusiva-los combatientes rohinyás y la junta se enfrentan a un enemigo común en el frente de myanmar

Por Devjyot Ghoshal

BANGKOK, 6 sep (Reuters) - El ejército de Myanmar consideró durante mucho tiempo la insurgencia de los musulmanes rohinyás como una amenaza existencial para la nación de mayoría budista, pero a medida que el grupo rebelde Ejército de Arakan avanza a pasos agigantados, la Junta y algunos combatientes rohinyás se enfrentan ahora a un enemigo común. En un acuerdo antes impensable, la Organización para la Solidaridad rohinyás (RSO, por sus siglas en inglés) afirma que sus combatientes han llegado a un "entendimiento" con los militares para no atacarse mutuamente, ya que ambos luchan contra el Ejército de Arakan, la principal fuerza rebelde en el oeste de Myanmar. "La Junta no nos ha atacado, y nosotros no les hemos atacado a ellos", dijo a Reuters Ko Ko Linn, responsable de asuntos políticos de la RSO, en una inusual entrevista.

"Si no nos atacan, ¿por qué nos convertimos en dos objetivos al mismo tiempo? Esto se ha convertido en un entendimiento por naturaleza", explicó. No existe ningún acuerdo formal entre la RSO y el ejército de Myanmar, dijo Ko Ko Linn, que añadió que las dos partes no están colaborando para luchar contra el Ejército de Arakan.

"Nuestros muchachos luchan con nuestro propio uniforme y nuestras propias insignias, y utilizamos nuestras propias armas", afirmó. Ko Ko Linn no precisó desde cuándo existe el "entendimiento", pero citó el desplazamiento de combatientes de la RSO a la ciudad de Maungdaw, en la frontera con Bangladés, a principios de este año, donde la junta y la RSO lucharon contra el Ejército Arakan. Reuters no pudo verificar de forma independiente el relato de Ko Ko Linn sobre la situación del campo de batalla en el estado de Rakáin, donde se encuentra Maungdaw.

La junta de Myanmar no respondió a las solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico. Ko Ko Linn afirmó que el Ejército de Arakan, mayoritariamente budista, desdeñó los intentos de la RSO de forjar una alianza en el campo de batalla contra el ejército de Myanmar y atacó a la comunidad rohinyás en el norte del estado de Rakáin, obligando a su grupo a alzarse en armas contra ella.

"Estaban ganando tiempo, evitando hablar con nosotros, evitando sentarse juntos", afirmó. "También pedimos al ejército de Arakan que no golpeara a los rohinyás. Se lo advertimos con frecuencia, pero nos ignoraron".

El ejército de Arakan, que ha negado anteriormente haber atacado a los rohinyás, no respondió a las preguntas sobre los comentarios de la RSO. Existen tensiones muy arraigadas entre la comunidad budista de Rakáin, que respalda al ejército de Arakan, y los rohinyás. Algunos rohinyás han sido reclutados a la fuerza por los militares para luchar contra el Ejército Arakan, que acusa a sectores de la minoría musulmana, incluida la RSO, de colaborar con la junta. Reuters informó de que el Ejército de Arakan incendió en mayo partes de Buthidaung, hasta entonces el mayor asentamiento rohinyás de Myanmar, después de que la ciudad también hubiera sido arrasada por ataques incendiarios dirigidos por los militares. El RSO es sólo uno de los varios grupos armados rohinyás que se disputan el poder en los campos de refugiados de la vecina Bangladés, donde viven más de un millón de miembros de esta comunidad, y en Rakáin. Cientos de miles de rohinyás huyeron a Bangladés tras una brutal represión de la Junta en 2017 que la ONU describió como un "ejemplo de libro de texto de limpieza étnica". El ejército ha insistido en que la operación de 2017 fue una campaña antiterrorista legítima desencadenada por ataques de milicianos musulmanes. Los combates en Rakáin ahora forman parte de una rebelión más amplia contra la junta de Myanmar, tres años después de que derrocara a un Gobierno civil electo en un golpe de Estado, desencadenando protestas en todo el país que se han transformado en un levantamiento armado.

(Reportaje de Devjyot Ghoshal; edición de Poppy McPherson y Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

