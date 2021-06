Experimente una revolución en sonido de juego con los nuevos auriculares Recon 500 de Turtle Beach para videojuegos, ahora disponibles

White plains, nueva york--(business wire)--jun. 2, 2021--

La marca líder de auriculares y accesorios de audio para videojuegos Turtle Beach (NASDAQ: HEAR) anunció hoy que los Recon 500, su nueva adición innovadora a la línea masivamente popular Recon de auriculares para juegos, ya están disponibles en comercios participantes de toda Norteamérica y Asia. Los Recon 500 estarán disponibles en comercios participantes en toda Europa el 18 de junio de 2021. Los Recon 500 presentan por primera vez los transductores duales de 60 mm Eclipse™, los primeros de este tipo, que crean un gran entorno acústico mediante altavoces para graves y agudos dedicados en cada auricular. Junto a la tecnología de inyección de madera compuesta AccuTune™ de Turtle Beach, los altavoces revolucionarios de los Recon 500 brindan una calidad de sonido sin precedentes en todas las frecuencias.

Los Recon 500 también cuentan con el micrófono con cancelación de ruido TruSpeak™ de Turtle Beach, mientras que las almohadillas acolchadas con efecto memoria, la tecnología ProSpecs™ que toma en cuenta las gafas y la estructura ligera brindan un confort extraordinario. Los auriculares vienen con una interfaz estándar de audio de 3,5 mm para una conectividad multiplataforma con Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation ® 5, PlayStation ® 4, Nintendo Switch™, PC y dispositivos móviles compatibles. Con este nivel de desempeño acústico, confort y calidad de fabricación por un precio de venta al público de 79,95 USD, los Recon 500 son la mejor opción para los jugadores. GameSkinny calificó a los Recon 500 con un 9/10 y precisó: “Los transductores duales de los auriculares proporcionan una cantidad inmensa de detalles acústicos por un precio de 80 USD, y el factor de forma es excelente”. Disponibles en color negro y camuflaje ártico, los aficionados ya pueden subir de nivel el sonido de su juego con una visita a los comerciantes participantes o a turtlebeach.com para adquirir unos Recon 500 hoy.

“Nuestros transductores duales patentados Eclipse brindan una vez más un desempeño de sonido líder en la industria, que hace de los Recon 500 unos de los auriculares con mejor sonido que los jugadores pueden comprar”, afirmó Juergen Stark, presidente y director ejecutivo de Turtle Beach Corporation. “La tecnología revolucionaria, la conectividad multiplataforma y el precio accesible de los Recon 500 establecen un nuevo estándar respecto a lo que los jugadores pueden esperar de unos auriculares de 80 USD, y hacen de ellos una opción excelente para los jugadores que buscan elevar su experiencia de sonido de juego”.

Los jugadores experimentarán una revolución en sonido de juego con los Recon 500. Los transductores duales de 60 mm Eclipse totalmente nuevos y patentados por Turtle Beach separan las frecuencias altas y bajas para lograr un sonido de juego ultradetallado en un gran entorno acústico. Cada auricular de los Recon 500 está diseñado con precisión e inyectado con madera compuesta AccuTune, lo que permite realzar la acústica y lograr una imagen sonora realista. El micrófono extraíble con cancelación de ruido TruSpeak proporciona comunicación confiable, clara y de nivel profesional con colegas del equipo y demás jugadores, y los controles de volumen y silenciado del micrófono integrados en los auriculares están a mano cuando se necesitan.

Para más confort, los poderosos transductores de los Recon 500 están acolchados con suave espuma viscoelástica con efecto memoria y envueltos en tela deportiva de alta transpirabilidad, lo que permite a los jugadores mantenerse frescos en el ardor de la batalla. La diadema ajustable con refuerzo metálico está hecha para durar y a la vez ser ligera y flexible. Para jugadores que usan anteojos, el diseño ProSpecs™ patentado por Turtle Beach tiene en cuenta las gafas para brindar un confort adicional.

Para obtener más información sobre los productos y accesorios más recientes de Turtle Beach, visite www.turtlebeach.com y siga a Turtle Beach en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210602005793/es/

