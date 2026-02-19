Fate anunció que acatará la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno

La empresa Fate anunció este jueves por la tarde, a través de un comunicado, que acatará la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno ayer para frenar el conflicto en la fábrica de neumáticos de San Fernando, luego de que la firma decidiera cerrar su planta e informara que despedía a sus más de 900 empleados.

“Fate S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”, se informó en un escrito al que accedió LA NACION.

Acatar la conciliación obligatoria es volver a la situación anterior al conflicto, es decir, al normal funcionamiento de la producción y con los empleados trabajando; todo esto mientras continúan las negociaciones con el Gobierno.

Pasadas las 13 de ayer, mientras varios empleados de la empresa seguían dentro del predio en forma de protesta, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que informaba que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por un período de 15 días.

“Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el ministerio”, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Casi en simultáneo a la decisión de Nación, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof también comunicó que declaró la conciliación obligatoria. Lo comunicó el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, a través de las redes sociales.

LA PROVINCIA DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONFLICTO DE FATE



El Ministerio de Trabajo a cargo de @waltercorreaok dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con FATE S.A.I.C.I., retrotrayendo la situación al inicio y dejando sin efecto los 920 despidos anunciados pic.twitter.com/gdjLuLJwEH — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) February 18, 2026

Cierre de Fate

Cientos de empleados de Fate aseguraron que se enteraron del cierre de la empresa cuando llegaron a sus puestos de trabajo y vieron un cartel del anuncio en una reja, por lo que se concentraron en la entrada del predio para reclamar la reapertura.

Por el cierre y despido de más de 900 empleados, trabajadores ingresaron ayer a la fábrica San Fernando Martín Cossarini

El empresario Javier Madanes Quintanilla -dueño de Fate- concentrará sus esfuerzos ahora en los negocios energéticos que lleva adelante con Aluar, otra de sus compañías insignia. No se definió aún qué se hará con el terreno de 40 hectáreas de San Fernando.

En la empresa aseguraron además que se pagarán todas las deuda a la red de proveedores y las indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos.

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", dice el comunicado enviado por los voceros de la empresa y que fue instalado en la entrada del predio.

El frente de la fábrica con el cartel que anuncia el cierre Manuel Cortina

“A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, indica y luego completa: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

Algunos empleados permanecen dentro de la fábrica Manuel cortina

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, marca el texto sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.