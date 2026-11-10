A cuánto abre el dólar este miércoles 11 de noviembre tras los feriados bancarios y la visita del papa León XIV

Transcurridos los feriados de lunes y martes, correspondientes a la visita del papa León XIV a la Argentina, surge la inquietud de a cuánto abre el dólar este miércoles 11 de noviembre.

A cuánto abre el dólar este miércoles 11 de noviembre (imagen representativa creada con IA)

Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.

Este es el precio del dólar el miércoles 11 de noviembre

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1520 para la compra y $1570 para la venta.

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del miércoles 11 de noviembre, que da inicio a la segunda semana cambiaria del mes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1583,82

Dólar CCL: $1661,44

La última cotización de los dólares financieros FreePik

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.