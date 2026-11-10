A cuánto abre el dólar este miércoles 11 de noviembre tras los feriados bancarios y la visita del papa León XIV
La cotización de la divisa oficial mantiene los mismos valores que en su último día de cierre; así se posicionó el último día hábil
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Transcurridos los feriados de lunes y martes, correspondientes a la visita del papa León XIV a la Argentina, surge la inquietud de a cuánto abre el dólar este miércoles 11 de noviembre.
Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.
Este es el precio del dólar el miércoles 11 de noviembre
En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1520 para la compra y $1570 para la venta.
Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del miércoles 11 de noviembre, que da inicio a la segunda semana cambiaria del mes.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.
El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:
- Dólar MEP: $1583,82
- Dólar CCL: $1661,44
Los pasos para comprar dólares por home banking
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.