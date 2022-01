Fauci aclarará "pronto" si será necesario un test de detección de COVID-19 en los cinco días de cuarentena

El asesor médico principal de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho este domingo que anticipa "más aclaraciones" sobre las nuevas pautas de cuarentena tras el rechazo de algunos funcionarios de salud pública sobre esta nueva medida.

Han sido muchas las críticas vertidas contra la decisión que tomaron el 28 de diciembre los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de acortar los tiempos recomendados para personas infectadas de COVID-19 de 10 a cinco días con la única condición de utilizar la mascarilla durante cinco días más siempre que estén cerca de otras personas y que sean asintomáticos.

Las nuevas recomendaciones cambian los periodos de aislamientos para contactos: quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada tipo N95 durante diez días tras el contacto.

"Ha habido cierta preocupación sobre por qué no pedimos a las personas en ese período de cinco días que se hagan la prueba (test de COVID-19)", ha dicho Fauci este domingo sobre esta polémica en la cadena ABC News, recalcando que "es algo que ahora se está considerando".

Sobre este movimiento, los CDC argumentan que los datos apuntan a que la mayoría de los contagios se producen en el día o los dos días anteriores a mostrar síntomas, mientras que los detractores argumentan que se anteponen los intereses comerciales a la ciencia, ya que un aumento de casos podría exacerbar la escasez de mano de obra en el país.

En una entrevista con la CNN, Fauci ha sido preguntado este domingo sobre estas posibles presiones sociales y comerciales, a lo que ha respondido que el interés real es que "las personas vayan a los trabajos si no tienen síntomas".

"Los CDC juzgaron que sería un riesgo relativamente bajo sacar a la gente de sus casas. Tienes razón. A la gente le preocupa por qué no (hay que) hacer pruebas a las personas en ese momento. Creo que el CDC pronto saldrá con más aclaraciones sobre eso", ha dicho.

Fauci ha dicho además que "en la segunda mitad del período de aislamiento la probabilidad de transmisión es menor".

"Hay un panorama general para tratar de hacerlo de una manera que sea científicamente sólida, pero que también haga que la gente vuelva a trabajar. Los CDC están haciendo todo lo posible para tratar de conseguir el equilibrio adecuado entre recuperar a la gente pero hacerlo sobre una base científica sólida", ha reiterado.