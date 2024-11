Filipinas: Presidente critica a vicepresidenta por comentarios sobre asesinato

MANILA (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., describió el lunes una amenaza pública de la vicepresidenta de mandar a matarlo como un complot criminal y prometió combatirlo, en un inminente enfrentamiento entre los dos principales líderes del país.

La vicepresidenta Sara Duterte dijo el sábado en una conferencia de prensa en línea que había contratado a un asesino para matar al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma es asesinada, en una amenaza que advirtió no era una broma.

La policía nacional y el ejército aumentaron inmediatamente la seguridad del presidente, y el departamento de justicia dijo que convocaría a la vicepresidenta para una investigación. El Consejo de Seguridad Nacional dijo que consideraba la amenaza como una preocupación de seguridad nacional.

La vicepresidenta, abogada, luego intentó retractarse de sus comentarios diciendo que no era una amenaza real sino una expresión de preocupación por su propia seguridad ante una amenaza no especificada.

”¿Por qué lo mataría si no es por venganza desde la tumba? No tengo ninguna razón para matarlo. ¿Qué beneficio obtengo?”, dijo Duterte a los periodistas.

“Ese complot criminal no debe ser permitido", dijo Marcos en una declaración televisada, sin mencionar a Duterte por su nombre. “Lo combatiré”.

“Como país democrático, necesitamos mantener el estado de derecho”, dijo Marcos.

Marcos se postuló con Duterte como su compañera de fórmula en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que llamaba a la unidad nacional. En Filipinas, las dos posiciones se eligen por separado.

Sin embargo, los dos líderes y sus equipos pronto tuvieron una amarga ruptura por diferencias clave, incluyendo en sus enfoques hacia las agresivas reclamaciones territoriales de China en el disputado Mar del Sur de China. Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de educación y jefa de un cuerpo antiinsurgencia.

El lunes, el subsecretario de Justicia, Jesse Andres, dijo en una conferencia de prensa que Duterte sería citada para enfrentar una investigación.

Andres llamó a la vicepresidenta la “autoproclamada cerebro” de un “complot premeditado para asesinar al presidente”. Todos los recursos gubernamentales y agencias de aplicación de la ley serán movilizados para identificar al presunto asesino y determinar la responsabilidad criminal, dijo.

“Tenemos que mantener el orden en una sociedad civilizada mediante la adhesión al estado de derecho y aplicaremos la plena fuerza y potencia de la ley en esto”, dijo Andres.

Según la ley filipina, tales comentarios públicos pueden constituir un delito de amenazar con infligir daños a una persona o a su familia y son punibles con una pena de cárcel y multa.

La Constitución de Filipinas dice que si un presidente muere, sufre una discapacidad permanente, es destituido del cargo o renuncia, el vicepresidente asume y sirve el resto del mandato.

Duterte dijo que estaba lista para enfrentar a los investigadores o una denuncia de juicio político en el Congreso, pero agregó que también exigirá respuestas a sus acusaciones contra Marcos y sus aliados.

“Tampoco permitiré que lo que me hicieron pase”, dijo a los periodistas.

La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya represión antidrogas aplicada por la policía cuando era alcalde de la ciudad y luego presidente dejó miles de muertos, en su mayoría sospechosos de drogas menores, en asesinatos que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como un posible crimen contra la humanidad.

La vicepresidenta se convirtió en una crítica vocal de Marcos, su esposa Liza Araneta-Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política a la familia Duterte y sus partidarios.

El mes pasado, la vicepresidenta dijo a los periodistas que su relación con Marcos se había vuelto tan tóxica que había imaginado “cortarle la cabeza”.

Romualdez dijo a la Cámara de Representantes que la vicepresidenta estaba tratando de distraer la atención de su presunto mal uso de fondos públicos, que el Congreso está investigando. Varios legisladores reafirmaron su confianza en el presidente de la Cámara y condenaron las declaraciones de Duterte.

Su última diatriba fue provocada por la decisión de los miembros de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a la jefa de personal de Duterte, Zuleika Lopez, quien fue acusada de obstaculizar una investigación congresional sobre el posible mal uso del presupuesto de Duterte como vicepresidenta y secretaria de educación. Lopez ha sido detenida en un hospital después de haber sido traumatizada por un plan de los legisladores de detenerla temporalmente en prisión.

En una conferencia de prensa en línea antes del amanecer del sábado, una enojada Duterte acusó a Marcos de incompetencia como presidente y de ser un mentiroso junto con su esposa y el presidente de la Cámara, en comentarios llenos de expletivos.

Cuando se plantearon preocupaciones sobre su seguridad, Duterte, de 46 años, sugirió que había un complot no especificado para matarla. “No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije ‘si me matan, maten a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma, no es broma’”, dijo la vicepresidenta, sin dar más detalles y usando las iniciales que muchos usan para referirse al presidente.

“He dado mi orden, ‘Si muero, no paren hasta que los hayan matado’’”, dijo la vicepresidenta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP