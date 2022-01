Filme mexicano-argentino compite en festival de berlín; lucrecia martel estrena documental

BUENOS AIRES, 21 ene (Reuters) - "Manto de Gemas" ("Robe of Gems"), una producción mexicano-argentina de la directora Natalia López Gallardo, será la única película latinoamericana en competir por un Oso de Oro en el próximo Festival de Cine de Berlín.

Sin embargo, la región tendrá presencia en otras secciones de la edición 72 de la Berlinale, que se celebra del 10 al 20 de febrero con proyecciones presenciales luego del evento virtual del año pasado por la pandemia de coronavirus.

"Robe of Gems", ópera prima de la mexicana López Gallardo que mezcla realismo con sueños y metáforas, competirá con otras 17 películas por el Oso de Oro, entre las que se destacan "Avec amour et acharnement", de la directora francesa Claire Denis.

En tanto, la argentina Lucrecia Martel, quien debutó en el festival alemán con su primer largometraje "La Ciénaga" ("The Swamp"), estrenará mundialmente el documental "Terminal Norte" ("North Terminal"), protagonizado por la cantante Julieta Laso, en la sección Berlinale Special.

Los directores argentinos Daniel Burman, con "Iosi, el espía arrepentido" ("Yosi, the Regretful Spy") en la sección Berlinale Series, y el realizador Gastón Solnicki, con su filme "A Little Love Package" en la sección Encounters, también llegarán a la Berlinale, aunque no estarán en competencia.

Por su parte, en la sección Panorama participará la película "El norte sobre el vacío" ("Northern Skies Over Empty Space"), de la directora mexicana Alejandra Márquez Abella, mientras que Generation Kplus presentará el estreno mundial de "El reino de Dios" ("The Realm of God"), el filme de la también mexicana Claudia Sainte-Luce, entre otras realizaciones de la región.

(Reporte de Lucila Sigal, Editado por Juana Casas)