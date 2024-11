Forex-el dólar flojea ante las elecciones en eeuu mientras se deshacen las apuestas por trump

(Precios actualizados a las 0618 GMT)

Por Kevin Buckland

TOKIO, 5 nov (Reuters) - El dólar se debilitaba el martes mientras los operadores cuadraban posiciones en el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, después de que las últimas encuestas hicieran caer algunas apuestas del mercado sobre una victoria del republicano Donald Trump. La demócrata Kamala Harris también ha experimentado una mejora de las probabilidades en las páginas de apuestas electorales y durante la noche tenía una ligera ventaja en PredictIt, aunque Polymarket seguía mostrando a Trump como favorito. En las últimas semanas, los mercados financieros y algunas plataformas de apuestas se habían inclinado fuertemente a favor de una victoria de Trump, cuyas políticas arancelarias y de inmigración son consideradas inflacionistas por los analistas, lo que ha provocado una subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense y ganancias para el dólar. Durante la noche, sin embargo, la divisa estadounidense se desplomaba hasta un 0,76% frente al euro, alcanzando un mínimo de tres semanas, después de que un sondeo de opinión del fin de semana mostrara a Harris con una sorprendente ventaja en Iowa, un bastión republicano tradicional. En general, las encuestas siguen mostrando una carrera muy reñida. El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares principales, incluido el euro, bajaba ligeramente hasta 103,89 a las 0618 GMT, tras caer hasta 103,67 el lunes por primera vez desde el 21 de octubre. La semana pasada alcanzó su nivel más alto desde finales de julio (104,63). El euro avanzaba hasta los 1,0879 dólares, tras tocar los 1,09145 dólares en la sesión anterior por primera vez desde el 15 de octubre. La libra esterlina subía ligeramente a 1,2959 dólares. Frente al yen, el dólar cotizaba a 152,34, tras caer a 151,54 durante la noche, su mínimo en una semana.

"Juzgamos que los mercados financieros están ahora posicionados para una victoria de Harris", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia. "Por lo tanto, el dólar puede caer modestamente entre un 1% y un 2% esta semana si gana el vicepresidente Harris y subir materialmente si gana el (ex) presidente Trump", dijo. "Cualquier retraso y/o disputa sobre el recuento de votos también puede añadir volatilidad a la moneda esta semana". Es posible que el ganador no se conozca hasta días después de la votación del martes, aunque Trump ya ha señalado que intentará luchar contra cualquier derrota, como hizo en 2020. Las opciones de volatilidad implícita para el euro/dólar se disparaban el martes a máximos desde noviembre de 2016, al igual que las del par dólar/peso mexicano. México sería uno de los países más afectados por las políticas proteccionistas de Trump. El bitcóin se revalorizaba un 2,2% a unos 68.542 dólares, después de caer a un mínimo de una semana de 66.776,19 dólares durante la noche. Los analistas consideran que Trump promulgará políticas más favorables para las criptodivisas que Harris.

"Aunque sus conjeturas sobre quién ganará son tan buenas como las nuestras, confiamos en los escenarios que expusimos recientemente: En resumen, una victoria de Trump o una ola roja son alcistas para el dólar; una ola azul destrozará el dólar", dijeron los analistas de TD Securities en una nota. "En algún punto intermedio se encuentra una victoria de Harris". "No creemos que Harris sea necesariamente mala para el USD a medio plazo", dijeron. "Harris simplemente vuelve a centrar la atención en la macroeconomía, mientras que Trump reconfigura la narrativa del mercado en torno a la política". El jueves, se espera que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos. Los mercados se centrarán en cualquier indicio de que el banco central estadounidense podría omitir un recorte en diciembre, después de que el informe mensual de empleo de la semana pasada mostrara que se crearon muchos menos puestos de trabajo de lo que los economistas esperaban en octubre, lo que plantea dudas sobre el grado de debilidad del mercado laboral. También el jueves, se espera que el Banco de Inglaterra recorte los tipos en 25 puntos básicos, mientras que el Riksbank los relajará en 50 puntos básicos y el Norges Bank los mantendrá sin cambios. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo sin cambios la política monetaria el martes, como se esperaba, y afirmó en su comunicado que "la política monetaria deberá ser suficientemente restrictiva hasta que el Consejo confíe en que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el rango objetivo".

La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, se mostró ligeramente agresiva en su conferencia de prensa, afirmando que seguía creyendo que existían riesgos al alza para la inflación. Los operadores no prevén un recorte de tipos de un cuarto de punto hasta la reunión de mayo. El dólar australiano avanzaba un 0,21%, hasta los 0,6600 dólares, recuperándose tras caer la semana pasada hasta el nivel más bajo desde el 8 de agosto, en los 0,6537 dólares. "Nuestra hipótesis central es que el primer recorte del RBA no llegará hasta el segundo trimestre de 2025, pero vemos un riesgo cada vez mayor de que los recortes tarden aún más en producirse, o que el RBA se salte por completo la fase de relajación", escribió en una nota Paul Bloxham, economista jefe de HSBC para Australia y Nueva Zelanda.

"Esto podría deberse a que la inflación nacional siga cayendo muy lentamente o a que, para cuando la inflación nacional haya disminuido lo suficiente, la economía mundial ya se esté volviendo a inflar", afirmó. "Atribuimos una probabilidad del 25% a la posibilidad de que el RBA no recorte en absoluto su tipo de efectivo en 2025".

