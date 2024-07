francia se enfrenta a un rompecabezas para armar coalición tras auge de la izquierda

(Actualiza con más informaciones)

Por Richard Lough

PARÍS, 8 jul (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el lunes a su primer ministro que permanezca en el cargo por ahora, en espera de lo que serán difíciles negociaciones para formar un nuevo gobierno tras un sorpresivo avance de la izquierda en las elecciones que resultaron en un parlamento sin consenso.

El izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP) surgió como la fuerza dominante en la Asamblea Nacional después de las elecciones del domingo, frustrando el intento de Marine Le Pen de llevar a la extrema derecha al poder.

Sin embargo, sin que ningún grupo asegurara una mayoría funcional, el resultado anunció un período de volatilidad política justo antes de los Juegos Olímpicos de París y generó incertidumbre entre los inversores sobre quién dirigirá la segunda mayor economía de la zona euro.

"No va a ser sencillo, no, no va a ser fácil, y no, no va a ser cómodo", dijo la líder del Partido Verde, Marine Tondelier, a la radio France Inter. "Va a tomar un poco de tiempo".

La gama de posibilidades incluye que el NFP forme un gobierno minoritario o la improvisación de una difícil coalición de partidos que casi no tienen puntos en común.

El primer ministro Gabriel Attal

, centrista y estrecho aliado de Macron, presentó su dimisión pero el jefe de Estado la rechazó. "El presidente ha pedido a Gabriel Attal que siga siendo primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país", dijo la oficina de Macron en un comunicado.

Un parlamento fragmentado hará difícil para cualquiera impulsar una agenda interna y probablemente debilitará el papel de Francia en la Unión Europea y más allá.

La izquierda obtuvo 182 escaños, la alianza centrista de Macron 168 y el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen y sus aliados 143, según datos del Ministerio del Interior citados por el diario Le Monde.

Otros medios tuvieron recuentos ligeramente diferentes, y las cifras finales dependerán en parte de que los parlamentarios individuales se unan a diferentes grupos.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, fue visto entrando al palacio presidencial del Elíseo poco después de Attal, sugiriendo que el presidente estaba sondeando las opiniones de sus aliados sobre qué hacer a continuación.

Los líderes de los partidos que componen el NFP se reunieron durante la noche y debían reunirse nuevamente más tarde el lunes para discutir quién debería reemplazar a Attal y qué estrategia debería adoptar la alianza, dijo una fuente del Partido Comunista, uno de sus miembros más pequeños.

No hay consenso en la izquierda el nfp, reunido apresuradamente para estas elecciones en un intento de unificar el voto de izquierda contra la extrema derecha, no tiene un líder único y no dijo antes de las elecciones quién sería su elección para primer ministro.

Tondelier, una de las figuras del NFP consideradas candidatos potenciales para el puesto, dijo en la radio France Inter que podría ser alguien del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, los Verdes o los Socialistas, los tres partidos más grandes de la alianza.

Pero no pareció haber consenso sobre grandes cuestiones como si el bloque debería buscar el apoyo de otras fuerzas como los centristas de Macron.

Olivier Faure, el líder socialista, dijo en la radio France Info que esperaba que los partidos acordaran un plan esta semana, pero evitó una pregunta sobre si el NFP estaría preparado para negociar un acuerdo con el campo centrista de Macron.

El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, una de las figuras más divisivas en la política francesa, descartó explícitamente cualquier acuerdo con los centristas el domingo, y el lunes su aliado Manuel Bompard parecía intransigente.

"El presidente debe nombrar primer ministro a alguien del Nuevo Frente Popular para implementar el programa del NFP, todo el programa y nada más que el programa", dijo en la televisión France 2.

Sin embargo, hay pocas posibilidades de que cualquiera de las propuestas clave del bloque de izquierda, que incluyen aumentar el salario mínimo, revertir la reforma de las pensiones de Macron y limitar los precios de productos clave, sea aprobada en votación parlamentaria sin algún tipo de acuerdo con legisladores externos al bloque.

El programa del NFP, que de implementarse probablemente afectaría aún más las ya sobrecargadas finanzas públicas de Francia, fue visto negativamente por los mercados financieros antes de las elecciones. El inesperado éxito electoral del bloque podría plantear dudas sobre Francia como destino de inversión.

Centristas abiertos a la negociación algunas figuras centristas destacadas dijeron que estaban dispuestas a trabajar en un pacto para garantizar un gobierno estable, pero no estaban preparadas para trabajar con francia insumisa, una fuerza que muchos centristas franceses consideraban tan extremista como la rn.

El euro cayó el lunes hasta un 0,4% mientras los inversores luchaban con la incertidumbre en París. "Realmente va a haber un vacío en lo que respecta a la capacidad legislativa de Francia", dijo Simon Harvey, jefe de análisis cambiario de Monex Europe en Londres.

Parece poco probable que Macron pueda volver a impulsar la política, aunque ya había impulsado gran parte de su agenda, incluido el aumento de la edad de jubilación que provocó protestas callejeras y un divisivo proyecto de ley de inmigración.

Para el RN de Le Pen, el resultado fue una gran decepción tras semanas en que los sondeos de opinión proyectaban sistemáticamente que ganaría cómodamente, aunque sin mayoría absoluta.

Las alianzas de izquierda y centrista cooperaron después de la primera ronda de votación de la semana pasada, sacando a decenas de candidatos de contiendas a tres bandas para evitar dividir el voto anti-RN.

En su primera reacción, el líder de RN, Jordan Bardella, protegido de Le Pen, calificó la cooperación entre las fuerzas anti-RN de "alianza vergonzosa" que, según él, paralizaría Francia.

Le Pen, que probablemente será candidata de su partido para las elecciones presidenciales de 2027, afirmó sin embargo que la votación del domingo, en la que el RN aumentó su porcentaje de votos en comparación con elecciones anteriores, había sembrado las semillas para una futura victoria.

"Nuestra victoria sólo se ha retrasado", afirmó.

(Información adicional de Jean Terzian, Ingrid Melander, Tassilo Hummel, Sudip Kar-Gupta y Michel Rose; redactado por Richard Lough y Estelle Shirbon; editado por Gavin Jones, David Holmes, Janet Lawrence y Keith Weir; editado en español por Mireia Merino y Natalia Ramos)

Reuters