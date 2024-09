Francia y EEUU trabajan en un plan para un alto el fuego de 21 días entre Israel y Hezbollah

NUEVA YORK (AP) — El ministro de Asuntos Exteriores de Francia declaró el miércoles que su país y Estados Unidos trabajan en una propuesta de alto el fuego de 21 días “para permitir negociaciones” en el creciente conflicto entre Israel y Hezbollah, por el cual han muerto más de 600 personas en Líbano en los últimos días.

Durante una reunión sobre el conflicto, Jean-Noël Barrot le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que la propuesta se daría a conocer en breve. “Contamos con que ambas partes la acepten sin demora”, declaró.

Barrot dijo que Francia y Estados Unidos habían consultado con las partes “los parámetros finales para una salida diplomática a esta crisis”, y añadió que “la guerra no es inevitable”.

Robert Wood, embajador adjunto estadounidense ante la ONU, alentó al Consejo a respaldar las gestiones diplomáticas, pero no ofreció detalles sobre el plan.

“Estamos trabajando con otros países en una propuesta que esperamos conduzca a un apaciguamiento y posibilite conversaciones para una solución diplomática”, declaró.

Horas antes el miércoles, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró que Washington está “comprometido intensamente con una serie de socios para reducir las tensiones en Líbano y trabajar con el fin de conseguir un acuerdo de alto el fuego que tendría muchos beneficios para todos los implicados”.

Blinken y otros asesores del presidente Joe Biden han pasado los últimos tres días en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y en cabildeos en ese mismo evento, presionando a otros países para que apoyen el plan, según funcionarios estadounidenses, los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre conversaciones diplomáticas delicadas.

Los estadounidenses esperan que un alto el fuego de este tipo pueda conducir a una estabilidad a más largo plazo en la frontera entre Israel y Líbano. Meses de ataques mutuos entre Israel y Hezbollah han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares a ambos lados de la frontera, y la agudización en los ataques esta semana ha reavivado el temor de que se desate una guerra más amplia en Oriente Medio.

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y los altos asesores Brett McGurk y Amos Hochstein se han reunido con aliados de Oriente Medio en Nueva York y han estado en contacto con funcionarios israelíes para sopesar la propuesta, dijo uno de los funcionarios estadounidenses. McGurk y Hochstein han sido los principales interlocutores de la Casa Blanca con Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel perpetrado por Hamás, otro grupo miliciano respaldado por Irán.

Un funcionario de Israel dijo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dado luz verde a un posible acuerdo, pero sólo si incluye el regreso de los civiles israelíes a sus hogares. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato porque se trata de conversaciones diplomáticas entre bastidores.

Un funcionario libanés los calificó de “empeños muy serios” y, cuando se le preguntó por la posibilidad de que el cese de los combates entrara en vigor el jueves, dijo que “no era una quimera”.

Hezbollah ha asegurado que no detendrá sus ataques hasta que haya una tregua en Gaza. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a compartir detalles con los medios de comunicación, dijeron que Líbano sigue sin aceptar separar los frentes en el territorio palestino y en Líbano, pero no quiso decir si la propuesta podría abordar la situación en Gaza ni cómo.

Horas antes, Biden advirtió en el programa “The View” de la cadena ABC que “es posible que estalle una guerra total” entre Israel y Hezbollah, pero cree que también existe la oportunidad de “llegar a un acuerdo que pueda cambiar radicalmente toda la región”.

Biden dejó entrever que conseguir que Israel y Hezbollah acuerden un alto el fuego podría ayudar a lograr un cese de las hostilidades entre Israel y los milicianos de Hamás en Gaza.

“Es posible y estoy empleando toda la energía de que dispongo con mi equipo (...) para conseguirlo”, afirmó. “Hay un deseo de ver un cambio en la región”.

Los periodistas de AP Zeke Miller y Darlene Superville en Washington, Josef Federman en Jerusalén, y Bassem Mroue in Beirut contribuyeron a este despacho.

