Francisco Vera, activista climático colombiano de 12 años: "Admiro a Greta aunque no concuerdo con algunas cosas"

Quiere acudir a la COP26 para pedir a los líderes mundiales esfuerzos para llegar a 'cero emisiones': "Es la meta si queremos salvarnos"

MADRID, 20 Oct. 2021 (Europa Press) -

El activista colombiano de 12 años Francisco Vera este jueves 21 de octubre en un diálogo con la periodista Mónica López en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una actividad que forma parte del Festival Arona Sos Atalántico, celebrado en Tenerife, Lanzarote y la Gomera entre octubre, noviembre y diciembre.

"Admiro sinceramente lo que hace Greta Thumberg. La sigo desde hace mucho tiempo. Creo que ella motivo a bastantes chicos a que no les de miedo alzar su voz y que puedan ser escuchados. Ella es una activista sumamente joven. La admiro pero no concuerdo con ella en algunas cosas, eso no implica que deje de admirarala. No concuerdo en una cosa en especial, en que ella la mayoría de veces que habla, habla un poco más desde la desesperanza y el caos", ha explicado Vera en una entrevista a Europa Press con motivo de su participación en el Festival.

Este joven activista asistirá "posiblemente" a la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se celebra próximamente en Glasgow con el objetivo de pedir a los líderes políticos mundiales que tomen acciones "drásticas" como la reducción de gases de efecto invernadero a cero. "Es la meta si queremos salvarnos como especie", ha asegurado.

Sobre el Festival Arona SoS Atlántico, ha explicado que pretende "visibilizar desde un espacio cultural con distintos actores, desde políticos y gobiernos hasta activistas, artistas y demás, cómo el calentamiento global de alguna forma también afecta a la fauna y flora marina", y más concretamente de la fauna marina de las islas canarias, en especial de los cetáceos.

A su juicio, este tipo de eventos a favor del clima se realizan porque "hay muy poca gente que sabe realmente lo que está pasando con la crisis climática". En este sentido, destaca también la necesidad de "empatía" hacia estas crisis para que los Gobiernos "se pongan en los zapatos de las personas que básicamente necesitan un futuro mejor".

Vera ha relatado cómo comenzó su carrera como activista como defensor d0e los animales y la naturaleza a los 7 años con un "amor y pasión por el medioambiente" que inició en Villeta (Colombia), creciendo alrededor de "cascadas", la "Cordillera de los Andes" o las diferentes "especies endémicas".

A los 10 años fue consciente de la emergencia climática por la impresión que provocaron en él los incendios del Amazonas de finales de 2018, en concreto los incendios de la Amazonia colombiana, y también los incendios de inicios de 2020 de Australia donde "dejaron todos los bosques de este país, que también es uno de los más bellos del planeta, destrozados y mataron a miles de animales".

Aunque actualmente se dedica al activismo y a estudiar, sostiene que en un futuro también le gustaría combatir otras causas. "Mi sueño, sinceramente, es luchar simplemente por las causas de derechos humanos, las causas sociales, por Colombia, por la biodiversidad tan hermosa que hay allí y por el medio ambiente", concluye.