Fundador de OnlyFans lanza plataforma para tarjetas coleccionables de celebridades, respaldada por Polygon

Dirigido por un robusto equipo de desarrolladores de Web3 y exejecutivos de OnlyFans, Zoop está listo para lanzar su plataforma de tarjetas coleccionables con la tecnología de Polygon, el ecosistema de escalamiento descentralizado de Ethereum. La plataforma de Zoop les permite a los usuarios comprar, vender, coleccionar e intercambiar tarjetas digitales 3D de sus celebridades favoritas.

En Zoop, los fans pueden adquirir tarjetas oficiales de edición digital limitada y pueden vender e intercambiarlas en un mercado secundario.

"Zoop es el hogar de confianza para las aut√©nticas tarjetas de famosos, que permite a todos los aficionados, independientemente de sus conocimientos t√©cnicos, participar en el espacio web3.0. Guiamos a los usuarios mientras compiten para adquirir los coleccionables digitales en el proceso de subasta, muestran sus posesiones a sus amigos y "coleccionan para conectarse" con sus celebridades favoritas de hoy y de ma√Īana. Zoop proporciona acceso a comunidades basadas en las tarjetas que los usuarios poseen, y recompensa con puntos a los usuarios por sus interacciones entre ellos y dentro de estas comunidades. Estamos entusiasmados con el lanzamiento del verano de 2022". dice RJ Phillips, fundador y codirector general de Zoop. ‚ÄúEs una victoria para las celebridades, crea emoci√≥n para los fans y un nuevo camino para que las marcas conecten con sus clientes,‚ÄĚ dijo.

Zoop está capitalizando el mercado de la gamificación en blockchain que está en auge y creció hasta ser una industria de 40 mil millones de dólares en 2021. Y, en 2026, se espera que la industria crezca hasta 147 mil millones de dólares. Al abrir la plataforma y combinarla con la actual economía de los creadores impulsada por los influencers, la aplicación de Zoop permite a los fans coleccionar tarjetas digitales 3D de sus influencers y celebridades favoritas, fomentando una conexión más estrecha entre el fan y el influencer. Los fans pueden comprar, vender e intercambiar tarjetas, así como competir en concursos y desafíos para ganar puntos, desbloqueando recompensas especiales que incluyen el acceso a comunidades afines. El ecosistema inclusivo de Zoop está creando valor para las tarjetas coleccionables digitales al permitir una tabla de clasificación totalmente transparente.

El equipo de Zoop estar√° dirigido por los codirectores generales Tim Stokely, empresario tecnol√≥gico y fundador de OnlyFans, y RJ Phillips. Tim, que se unir√° al equipo a tiempo para el lanzamiento este verano, aporta un amplio conocimiento de la econom√≠a de los creadores y un historial probado en la construcci√≥n de un verdadero unicornio tecnol√≥gico, mientras que la experiencia de RJ en el crecimiento y la escala hacen el equipo de liderazgo perfecto. Juntos, Tim y RJ planean aprovechar sus √©xitos profesionales anteriores y su conocimiento de la econom√≠a de los creadores para, en √ļltima instancia, convertir Zoop en un ecosistema global de tarjetas coleccionables digitales que genere valor tanto para los creadores como para los fans.

Como promotor de su lanzamiento inicial, Zoop est√° ofreciendo un n√ļmero limitado de Pases Prioritarios (PP) previos al lanzamiento, que recompensan a los primeros en adquirirlos con una serie de ventajas, tanto en la aplicaci√≥n como en la vida real, adem√°s de airdrops exclusivos s√≥lo para los titulares de PP. El primer lote de estos pases prioritarios ya est√° disponible en mint.zoopcards.com.

Zoop construirá su mercado digital en la red blockchain de Polygon, reconocida mundialmente. Al igual que Zoop, Polygon cree en la Web3 para todos, lo que les convierte en un socio ideal y en la cadena de bloques elegida para la plataforma Zoop. Sus bajos costes de transacción y su alto estándar de seguridad hacen que el comercio de tarjetas en Zoop sea seguro y accesible para todos. Además, el compromiso de sostenibilidad de Polygon de hacer que todas sus NFT sean negativas en carbono para finales de 2022 fue otro factor importante para Zoop.

"Estamos encantados de trabajar con el equipo de Zoop en el desarrollo de su plataforma en Polygon. Zoop est√° en sinton√≠a con nuestra misi√≥n de llevar las tecnolog√≠as Web3 a un grupo demogr√°fico mucho m√°s amplio, y permitir que los fans se conecten con sus celebridades favoritas a trav√©s de Polygon es un paso m√°s hacia este objetivo", dijo Michael Blank, director de operaciones de Polygon Studios, que ha estado brindando a Zoop un conjunto de servicios como soporte t√©cnico, dise√Īo y distribuci√≥n de juegos Web3, expansi√≥n de activos y m√°s.

El anuncio de Zoop llega apenas unas semanas despu√©s de que Instagram tambi√©n comenzara a acu√Īar sus tokens no fungibles (NFT) en la red neutra de carbono de Polygon.

Acerca de Zoop

Zoop está construyendo todo un ecosistema basado en tarjetas digitales de celebridades con licencia oficial. Los fans pueden comprar, vender, intercambiar y coleccionar fácilmente las celebridades y personas influyentes que idolatran y admiran a través de la tecnología blockchain de vanguardia. En Zoop, los fans pueden crear sus colecciones de tarjetas y ganar recompensas con experiencias exclusivas con los famosos, a la vez que crean comunidades de coleccionistas con ideas afines. Las tarjetas de Zoop son auténticas gracias a las asociaciones oficiales con una lista inigualable de celebridades y marcas. Para obtener más información, visite www.zoopcards.com.

Acerca de Polygon

Polygon es la plataforma l√≠der para el desarrollo de infraestructura y escalado de Ethereum. Su creciente conjunto de productos ofrece a los desarrolladores un f√°cil acceso a las principales soluciones de escalado e infraestructura: Soluciones L2 (ZK Rollups y Optimistic Rollups), sidechains, soluciones h√≠bridas, cadenas aut√≥nomas y empresariales, soluciones de disponibilidad de datos y m√°s. Las soluciones de escalado de Polygon han visto una amplia adopci√≥n con m√°s de 19.000 aplicaciones alojadas, m√°s de 3.400 millones de transacciones totales procesadas, m√°s de 135 millones de direcciones de usuario √ļnicas y m√°s de 5 mil millones de d√≥lares en activos asegurados.

Si eres un desarrollador de Ethereum, ¡ya eres un desarrollador de Polygon! Aprovecha las txns rápidas y seguras de Polygon para tu dApp, empieza aquí.

Acerca de Polygon Studios

Polygon Studios tiene como objetivo ser el hogar de los proyectos de blockchain más populares del mundo. El equipo de Polygon Studios se concentra en apoyar a los desarrolladores que construyen aplicaciones descentralizadas en Polygon, proporcionando a los equipos de Web2 y Web3 un conjunto de servicios como el apoyo a los desarrolladores, la asociación, la estrategia, la salida al mercado y las integraciones técnicas. Polygon Studios apoya proyectos desde OpenSea hasta Prada, desde Adidas hasta Draft Kings y desde Decentral Games hasta Ubisoft.

