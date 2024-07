Gimnasta ucraniano: recordar la guerra también es prioridad en los juegos de parís

Por Rory Carroll

PARÍS, 25 jul (Reuters) - El gimnasta ucraniano Oleg Verniaiev está utilizando su plataforma en los Juegos Olímpicos de París para recordar al mundo que su país sigue sufriendo dos años y medio después de la invasión rusa.

Verniaiev, campeón olímpico de barras paralelas en 2016 y medallista de plata en el concurso completo individual, forma parte del equipo ucraniano que aspira a subir al podio en París.

"Venimos aquí no solo por deporte", dijo a la prensa el miércoles. "Por supuesto que es nuestro primer trabajo, pero todos los días en mi país muere gente, mueren animales, se destruyen edificios, edificios deportivos, edificios civiles".

El Presidente Volodímir Zelenski declaró el miércoles que el mero hecho de que Ucrania participe en los Juegos Olímpicos era un logro en tiempos de guerra.

Ucrania presenta el equipo olímpico más reducido de su historia, con unos 140 atletas, y el país ha ejercido una fuerte presión para que los atletas rusos y bielorrusos, estrechos aliados del Kremlin, no puedan participar en París.

La guerra se ha cobrado la vida de miles de ucranianos, entre ellos de al menos 488 atletas, según el Ministerio de Deportes del país.

"Cuando la gente me dice que se trata de deporte, que no es política, no, lo siento, no estoy de acuerdo", declaró Verniaiev.

La competencia de gimnasia se celebrará del 27 de julio al 5 de agosto, con la final masculina por equipos el 29 de julio.

(Reporte de Rory Carroll en París Edición en español de Daniela Desantis)

