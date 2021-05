Google promete no añadir puertas traseras publicitarias a Chrome cuando elimine las 'cookies' de terceros

Google ha prometido no añadir puertas traseras publicitarias a su navegador Google Chrome, ni siquiera para uso de la propia compañía, como parte de sus planes para eliminar las 'cookies' de terceros en el año 2022.

La compañía estadounidense trabaja en una hoja de ruta para hacer obsoletas las 'cookies' de terceros en 2022 en su navegador Chrome, con lo que espera hacer más seguro navegar en Internet y dar "a los usuarios controles de 'cookies' más precisos", mitigando técnicas de rastreo publicitario.

El vicepresidente y responsable general de Anuncios en Google, Jerry Dischler, ha descartado que Google vaya a estar sujeto a reglas de juego distintas a las de los anunciantes externos, que verán limitado su acceso a datos de usuarios y a personalización de la publicidad.

"Usaremos las nuevas API de privacidad para nuestros propios anuncios y productos de medición como todos los demás, y no crearemos puertas traseras para nosotros mismos", como ha afirmado Dischler en un evento celebrado el pasado jueves que recoge DigiDay.

Anteriormente, el pasado mes de marzo, Google expuso sus planes de propiciar "una red más privada" y aseguró que no crearía identificadores alternativos para rastrear a los usuarios que naveguen por la red, ni tampoco los utilizaría en sus productos.

Sus productos digitales estarán impulsados por APIs que preservan la privacidad impidiendo el seguimiento individual, a la vez que ofrecen rentabilidad a los anunciantes y editores. La compañía ve en los avances en agregación, anonimización y procesamiento en el dispositivo alternativas eficaces al rastreo basado en identificadores individuales.

Una de las herramientas en las que trabaja Google es el aprendizaje federado de cohortes, o FLoC, que oculta a los usuarios entre grandes multitudes de personas con intereses comunes, datos demográficos o historial de navegación.

Este sistema tampoco está exento de críticas, y la extensión para navegadores del buscador DuckDuckGo ha introducido una nueva característica centrada en la privacidad con la que sus usuarios pueden bloquear el nuevo método de rastreo web mediante identificadores FLoC de Google.

Durante el evento de la semana pasada, Dischler también reiteró la postura de Google contra el uso de otras tecnologías de rastreo para la personalización de anuncios y medición publicitaria, aunque no se ha referido específicamente a FLoC.

"Las 'cookies' de terceros y otros identificadores propuestos por los que abogan algunos en la industria no cumplen con las crecientes expectativas que tienen los consumidores en lo que respecta a la privacidad. No resistirán las restricciones regulatorias que evolucionan rápidamente; simplemente no se puede confiar en ellos a largo plazo", ha afirmado el ejecutivo de Google.

Europa Press