Granos-el trigo de chicago se dispara por preocupaciones sobre exportaciones de india

Por Christopher Walljasper

CHICAGO, 4 mayo (Reuters) - Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago se disparaban el mi茅rcoles por los informes de que India, un importante productor mundial, restringir铆a las exportaciones debido a que una sequ铆a amenaza su producci贸n, incluso cuando la naci贸n espera llenar el vac铆o de exportaci贸n global creado por la guerra en Ucrania.

* Los futuros de la soja tambi茅n sub铆an, mientras que el ma铆z se negociaba casi sin cambios, mientras los agricultores observaban los pron贸sticos a la espera de clima seco para impulsar el progreso de la siembra.

* El contrato de trigo m谩s activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) sub铆a 30,25 centavos a 10,7575 d贸lares por bushel a las 1651 GMT, su mayor ganancia diaria desde el 11 de abril.

* El contrato de soja m谩s activo del CBOT ganaba 10 centavos a 16,4050 d贸lares por bushel, mientras que el contrato de ma铆z m谩s activo sumaba 0,25 centavos a 7,9375 d贸lares por bushel.

* Reportes anteriores de que India busca frenar las exportaciones de trigo han sido desestimados por funcionarios de alto rango del ministerio de alimentos, aunque las recientes olas de calor han da帽ado sustancialmente la producci贸n de la naci贸n, disminuyendo sus ambiciones de exportaci贸n.

* "No ten铆a mucha fe en que India pudiera satisfacer las necesidades mundiales de trigo en el futuro, considerando que normalmente no est谩n en el 谩rea de la exportaci贸n", dijo Ed Duggan, especialista senior en gesti贸n de riesgos de Top Third Ag Marketing.

* A principios de esta semana, India recort贸 su pron贸stico de producci贸n de trigo a 105 millones de toneladas, por debajo de los 111,3 millones de toneladas estimados en febrero, lo que podr铆a marcar la primera disminuci贸n de la producci贸n despu茅s de cinco a帽os consecutivos de cosechas r茅cord.

* El ma铆z sigui贸 presionado por los pron贸sticos de un clima m谩s c谩lido y seco en la regi贸n productora del este del pa铆s, lo que podr铆a impulsar el progreso de la siembra.

* La soja sub铆a, apoyada por el avance del trigo y el soporte t茅cnico despu茅s de las ventas masivas a principios de semana.

* Los mercados agr铆colas tambi茅n se vieron afectados por los obst谩culos que enfrenta la demanda, incluidas las expectativas sobre un posible aumento de las tasas de inter茅s de la Reserva Federal de Estados Unidos m谩s tarde el mi茅rcoles, mientras China contin煤a imponiendo medidas para frenar la propagaci贸n del COVID-19.

(Reporte de Christopher Walljasper; reporte adicional de Nigel Hunt en Londres; Editado en Espa帽ol por Ricardo Figueroa)