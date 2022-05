Granos-soja y trigo caen por clima más favorable en eeuu

Por Christopher Walljasper

CHICAGO, EEUU, 9 mayo (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago caían el lunes a mínimos de cinco semanas debido a que un clima más cálido en Estados Unidos aceleró el progreso de la siembra, calmando el temor a que se sumaran acres de soja y se reduzca aún más la siembra de maíz, dijeron operadores.

* El trigo caía, pero era apuntalado por las condiciones de sequedad en los cinturones de cultivo de Estados Unidos y Francia, que reforzaban la preocupación por la oferta mundial.

* El contrato más activo de la soja en la Bolsa de Chicago perdía 32,5 centavos a 15,905 dólares el bushel a las 1615 GMT, después de haber caído a 15,78 dólares, su mínimo desde el 4 de abril.

* El maíz perdía 8 centavos a 7,7675 dólares el bushel, tras haber tocado antes su mínimo desde el 13 de abril, mientras que el trigo bajaba 5,5 centavos a 11,03 dólares el bushel.

* El retraso en la siembra de maíz en medio de condiciones frías y húmedas ha llevado a algunos operadores a anticipar un cambio en la siembra de soja, pero la mejora de las condiciones en gran parte del Medio Oeste de Estados Unidos ha acelerado el progreso de la siembra, dijo Dan Smith, gerente de riesgo senior de Top Third Ag Marketing.

* "Están quitando toda la prima comercial que se puso en el mercado con los retrasos meteorológicos", dijo.

* Los mercados mundiales añadieron presión, ya que el crudo se hundió un 4% ante la preocupación por la demanda, ya que los prolongados confinamientos en China restringen el consumo.

* "Eso no es favorable para el mercado del maíz", dijo Kristi Van Ahn-Kjeseth, directora de operaciones de la consultora Van Ahn and Company, Inc. "El mercado no está prestando mucha atención al lado fundamental de las cosas. Está realmente centrado en el entorno macro".

* En China, las importaciones de soja cayeron en el primer cuatrimestre del año, según datos de las aduanas publicados el lunes, mientras que las importaciones de carne se hundieron un 36% respecto de 2021.

* Los exportadores estadounidenses prepararon 503.414 toneladas de soja para su envío durante la semana que finalizó el 5 de mayo, según el USDA, un 16,75% menos que la semana anterior, pero en línea con un sondeo de Reuters entre analistas.

* Las inspecciones de maíz alcanzaron 1,393 millones de toneladas, un 17,89% menos que la semana anterior, mientras que los cargadores de trigo registraron 236.847 toneladas, un 39,65% menos que la semana anterior.

* El trigo bajó debido a que las recientes lluvias caídas en algunas zonas de las llanuras de Estados Unidos ayudaron a las cosechas de trigo de invierno, afectadas por la sequía, aunque el clima sigue siendo una presión que apuntala los mercados.

* Los mercados también comenzaron a posicionarse antes del próximo informe mensual del USDA sobre la oferta y la demanda mundial, previsto para el jueves 12 de mayo, según los operadores. (Reporte de Christopher Walljasper; reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur Editado en español por Javier López de Lérida)