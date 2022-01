Guardiola, Mancini y Tuchel, finalistas al The Best a mejor entrenador

Lluís Cortés pugnará con Emma Hayes y Sarina Wiegman por el premio a mejor técnico femenino

MADRID, 6 Ene. 2022 (Europa Press) -

El español Pep Guardiola (Manchester City), el italiano Roberto Mancini (selección de Italia) y el alemán Thomas Tuchel (Chelsea FC) son los finalistas al premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino, ha anunciado este jueves la FIFA.

Los tres pugnarán por un galardón que se entregará el próximo 17 de enero en una gala que se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Además, el expreparador del Barça femenino, Lluís Cortés, también ha sido elegido entre los tres finalistas al The Best a mejor entrenador de fútbol femenino, una categoría en la que luchará por el premio con la inglesa Emma Hayes (Chelsea FC) y la neerlandesa Sarina Wiegman (selección de los Países Bajos y selección de Inglaterra).

Los dos galardones se conceden a los entrenadores más destacados del fútbol femenino y del fútbol masculino tras los votos emitidos por sendos jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

Este viernes, la FIFA desvelará los nombres de las tres nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y de los tres nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA.