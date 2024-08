Haití: Arrestan a sospechoso de asesinato de pareja de misioneros de EEUU y haitiano que dirigía ONG

SAN JUAN (AP) — La policía de Haití arrestó a un sospechoso del asesinato a tiros de una pareja de misioneros estadounidenses y un haitiano que dirigía una organización sin fines de lucro en un ataque perpetrado por hombres armados a principios de este año, un crimen que sorprendió a muchos en el atribulado país caribeño.

Los asesinatos del 23 de mayo de los misioneros Davy Lloyd y su esposa, Natalie Lloyd, y de Jude Montis, director nacional de Missions in Haiti Inc., una organización de Claremore, Oklahoma, fueron atribuidos a pandillas que operan en la capital de Haití y otras partes del país.

Los asesinatos sucedieron en la comunidad de Lizon, en el norte de Puerto Príncipe. La ciudad se ha sumido en la violencia implacable de las pandillas que controlan hasta el 80% de la capital haitiana.

Un vídeo publicado en las redes sociales el miércoles por la noche por la Policía Nacional de Haití muestra a un hombre de 52 años esposado, acusado de estar involucrado en los asesinatos de los Lloyd y de Montis.

Los arrestos por asesinatos de alto perfil son muy inusuales en Haití. En el vídeo, el sospechoso niega cualquier implicación en los asesinatos. De momento no queda claro si el hombre ha sido acusado y si cuenta con un abogado.

La policía afirma que el teléfono del sospechoso se utilizó para hacer llamadas después de los asesinatos, pero el hombre rechazó esa acusación.

David Lloyd, el padre de Davy Lloyd, dijo a The Associated Press por teléfono desde Oklahoma el jueves que no estaba al tanto de las circunstancias en torno al arresto del sospechoso.

La joven pareja —Davy tenía 23 años y Natalie 21— iba a celebrar su segundo aniversario de bodas en junio.

“Amaban al pueblo haitiano y estaban dedicados a ese país”, declaró Lloyd sobre su hijo y su nuera.

Natalie Lloyd era hija del congresista estatal de Missouri Ben Baker, quien se mostró cautelosamente optimista tras la noticia del arresto y dijo que espera que todos los “responsables enfrenten las consecuencias”.

“Queremos justicia por lo que ocurrió”, indicó Baker a la AP.

El periodista de The Associated Press Evens Sanon contribuyó a este despacho desde Puerto Príncipe, Haití.

