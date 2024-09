Harvey weinstein enfrenta un nuevo juicio por violación en un tribunal de nueva york

Por Jack Queen

12 sep (Reuters) - Se espera que los abogados de Harvey Weinstein comparezcan ante el tribunal el jueves, mientras la fiscalía de Manhattan se prepara para volver a juzgar al magnate del cine acusado de violación tras la anulación de una condena anterior.

No está claro si Weinstein estará presente. El domingo fue trasladado de urgencia al hospital desde una cárcel de Nueva York para someterse a una operación cardíaca de urgencia, y sus abogados afirman que está aquejado de problemas de salud. Un jurado de Manhattan declaró a Weinstein culpable de violación en febrero de 2020. Pero el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena en abril, al considerar que Weinstein no tuvo un juicio justo porque un juez permitió indebidamente el testimonio de acusadoras de las que no fue acusado formalmente de agresión.

Weinstein, de 72 años, ha negado haber cometido ningún delito y haber mantenido encuentros sexuales no consentidos con nadie. Los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan dijeron en una vista judicial celebrada el 9 de julio que, además de volver a juzgar a Weinstein, tienen la intención de presentar nuevos cargos por "agresiones sexuales violentas adicionales" a más mujeres que accedieron a testificar. Las nuevas acusadoras no han sido identificadas públicamente, y la fiscalía está tratando de evitar que ciertas pruebas se hagan públicas mientras se preparan para buscar una nueva acusación del gran jurado.

El juez que supervisa el caso, Curtis Farber, ha fijado la fecha provisional del juicio para el 12 de noviembre.

El jurado de Manhattan determinó que el cofundador del estudio de cine Miramax violó a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006 y a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013. Ellas son algunas de las más de 80 mujeres que han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada. La condena supuso un hito para el movimiento #MeToo, en el que las mujeres acusaron a cientos de hombres del mundo del espectáculo, los medios de comunicación, la política y otros ámbitos de conducta sexual inapropiada.

Weinstein también fue declarado culpable de violación en otro juicio en California, y ha sido condenado a 16 años de prisión. La decisión del Tribunal de Apelación de Nueva York no afecta a esa condena. Weinstein ha permanecido bajo custodia pero no ha comenzado a cumplir la condena de California. El 5 de septiembre, la fiscalía británica comunicó que había retirado los cargos por agresión sexual contra Weinstein tras concluir que no había posibilidades reales de lograr una condena. Entre las películas de éxito de Miramax estaban "Shakespeare enamorado" y "Pulp Fiction". El estudio cinematográfico de Weinstein se declaró en bancarrota en marzo de 2018. (Información de Jack Queen; edición de Jonathan Oatis; editado en español por Mireia Merino)

