Henrique Capriles propone al Gobierno de Venezuela negociar una "mejora" de las condiciones electorales

El candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela por Primero Justicia (PM) y opositor al Gobierno venezolano Henrique Capriles ha propuesto este lunes al Ejecutivo el inicio de una negociación política para una mejora de las condiciones electorales.

El exgobernador de Miranda ha defendido la negociación política entre Gobierno y oposición para que se logren mejores condiciones electorales para las presidenciales del año que viene, entre las que destacan las inhabilitaciones impuestas por la Fiscalía General, según ha informado Efecto Cocuyo.

"Las negociaciones no son una puesta en escena, que si no hay México no hay nada más. El discurso de que si no sueltan un dólar no hay acuerdo, es para las gradas", ha asegurado el dos veces candidato presidencial (2012-2013), al ser consultado sobre el estancamiento de dichas conversaciones y cómo podrían facilitar el levantamiento de las inhabilitaciones si no presenta avances.

Capriles, quien está inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos desde 2017, no se ha referido a sí mismo en cuando al levantamiento de las inhabilitaciones, pero esta le permitiría presentarse a las elecciones presidenciales.

La oposición venezolana anunció el pasado mes de febrero una convocatoria de elecciones primarias para el próximo 22 de octubre en las que aspira a elegir a un candidato único con el que concurrir a las futuras elecciones presidenciales, en un intento por ganar fuerza contra el chavismo.

Europa Press