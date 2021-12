Imágenes de satélite muestran la construcción de nuevos misiles balísticos por parte de Arabia Saudí

Las agencias de Inteligencia de Estados Unidos han alertado de que Arabia Saudí está construyendo nuevos misiles balísticos presuntamente con la ayuda del Gobierno chino, tal y como señalan varios informes realizados a partir de imágenes de satélite.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses tenían información sobre la adquisición por parte de Riad de misiles comprados a China, pero no tenían indicios de que el país estuviera construyendo su propio arsenal, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

La inteligencia del país norteamericano teme que el desarrollo de estos misiles pueda tener efectos negativos sobre la región de Oriente Próximo y obstaculizar los objetivos de la Administración del presidente, Joe Biden, respecto al acuerdo nuclear iraní.

Varios altos cargos del Consejo de Seguridad y la Casa Blanca han estado informando durante los últimos meses de manera clasificada de que China ha estado transfiriendo tecnología a Arabia Saudí para la construcción de dichos misiles. Algunos expertos han alertado de que la producción de estos misiles podría suponer que cualquier política diplomática en relación con la proliferación de estas armas incluya a actores como Israel y Arabia Saudí.

"Es una cuestión de calibre", ha dicho un alto cargo de la Administración. No obstante, un portavoz del Ministerio de Exteriores de China ha recalcado que los dos países son "socios estratégicos" y han "mantenido su cooperación en distintos campos, incluido el del intercambio militar". "Esta cooperación no viola ninguna ley a nivel internacional y no supone la proliferación de armas de destrucción masiva", ha recalcado.