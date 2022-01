Ingeniera, inventora y primera latina en ir al espacio Ellen Ochoa anuncia nueva serie bilingüe de libros STEAM de cartón

Los ángeles--(business wire)--ene. 13, 2022--

Lil’ Libros Publishing ha adquirido los derechos mundiales de una serie STEAM de cinco libros bilingües de cartón, Dr. Ochoa’s Stellar World, investigado y escrito por Ellen Ochoa, ingeniera estadounidense que se convirtió en la primera mujer latina en ir al espacio. Inspirados en sus experiencias como astronauta de la NASA, los libros de la Dra. Ochoa celebrarán la alegría de la curiosidad científica, los fundamentos de los temas STEAM y la experiencia latina estadounidense para los lectores más jóvenes.

Ellen Ochoa, American engineer and former astronaut (Photo: Business Wire)

“Ojalá hubiera sabido cuando era pequeña que la ciencia (o STEAM) tiene que ver con la curiosidad y la creatividad”, dijo la Dra. Ellen Ochoa. “Esas habilidades son algo natural para los niños pequeños, y espero que esta serie involucre a niños y padres por igual, tanto en inglés como en español, sobre los conceptos de STEAM y los entusiasme a explorar el mundo en el que habitan”.

“Estamos entusiasmados por trabajar junto a la Dra. Ochoa para ayudar a crear un entorno en el que nuestros lectores más pequeños conozcan los conceptos de STEAM con confianza y en dos idiomas. Convertirse en científico ya no es solo un sueño para nuestros hijos, es una posibilidad y la Dra. Ellen Ochoa es un ejemplo de eso”, dijo Patty Rodríguez, editora de Lil’ Libros.

“Es un honor dar la bienvenida a la Dra. Ellen Ochoa a la familia Lil’ Libros. Traer temas STEAM bilingües a los niños abrirá un mundo de posibilidades. Confiamos en que Dr. Ochoa’s Stellar World inspirará curiosidad y dejará un impacto duradero en los niños”, dijo Ariana Stein, cofundadora de Lil’ Libros.

Publicación del primer libro, Dr. Ochoa’s Stellar World: We Are All Scientists, está fijado para el 30 de agosto de 2022.

Dr. Ochoa’s Stellar World: We Are All Scientists Escrito por Ellen Ochoa Ilustrado por Citlali Reyes Publicado por Lil’ Libros Board Book Bilingual: Inglés y Español $12.99 ISBN: 978-1-948066-28-0 En Venta: 30 de agosto de 2022

Acerca de ellen ochoa

Ellen Ochoa se convirtió en la primera latina en ir al espacio cuando sirvió en una misión de nueve días a bordo del transbordador espacial Discovery en 1993. Ha volado en cuatro misiones, pasando un total de 41 días en el espacio. Completó su carrera de 30 años en la NASA sirviendo como la 11.º directora del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, TX y tiene el honor de tener seis escuelas que llevan su nombre. Ahora que vive en Boise, Idaho con su esposo y su perro Felix, con sus dos hijos adultos cerca, continúa siendo una embajadora de la educación en ciencias e ingeniería, especialmente involucrando a niños y adultos de grupos que están subrepresentados en esos campos.

Acerca de citlali reyes

Citlali Reyes es una ilustradora mexicana. Desde niña siempre le gustó hacer garabatos y contar historias a través de imágenes; esto la atrajo al encantador mundo de la ilustración donde se encuentra desde hace casi diez años. En 2014, se asoció con Lil' Libros para crear sus primeros 3 libros y, con el tiempo, ha ilustrado más de 30 libros infantiles bilingües para la editorial. Ahora se encuentra en una nueva aventura de crear su primer libro como autora e ilustradora. Cuando no está dibujando durante innumerables horas, a Citlali le gusta leer, mirar las estrellas o jugar con su cámara.

Acerca de lil’ libros

LIL’ LIBROS es una editorial bilingüe de libros infantiles con sede en Los Ángeles. En un mundo que carece de libros bilingües para niños, dos mejores amigas convertidas en madres, Patty Rodríguez y Ariana Stein, comenzaron su misión de celebrar la dualidad de la experiencia latina estadounidense a través de libros de cartón ilustrados y ahora en tapa dura. Nuestros libros de cartón tienen como objetivo presentar conceptos básicos a nuestros pequeños, mientras que nuestras tapas duras impulsan el poder de la narrativa y fomentan mentes florecientes. Lil’ Libros fue creada para inspirar a los padres a leerles a sus hijos y alentarlos a soñar en dos idiomas.

Para obtener más información, visite LilLibros.com y siga a @Lil_Libros en Instagram.

