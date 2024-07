Ivana Andrés entrega la medalla, las botas y la camiseta del Mundial al museo Legends

El museo 'Legends, The Home of Football presented by LaLiga', contará en su colección con la medalla, las botas y la camiseta con la que Ivana Andrés, capitana de la selección española, levantó la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda el pasado mes de agosto, en un espacio reservado en el que se homenajeará al combinado nacional femenino, según un comunicado.

La jugadora entregó a Legends la medalla, las botas y la camiseta de la final del Mundial, en un evento celebrado este lunes en el museo en Madrid. Durante la ceremonia, Andrés expresó su gratitud y emoción por algunos de sus recuerdos más preciados. "Es un honor para mí y para todas mis compañeras de equipo ver nuestra historia inmortalizada en el Museo Legends", admitió.

"Espero que este espacio inspire a las futuras generaciones de futbolistas y les recuerde que los sueños se pueden hacer realidad con esfuerzo y dedicación", agregó la futbolista sobre su donación al museo.

Y es que, para Legends, recibir la medalla, las botas y la camiseta de Ivana Andrés "es un honor". "Estos objetos no sólo representan un triunfo deportivo, sino también el esfuerzo, la dedicación y la pasión de un equipo que ha inspirado a millones de españoles", celebró Laura Valdeolivas, CEO de Legends.

"Estamos orgullosos de exhibir estos recuerdos y de compartir esta increíble historia con nuestros visitantes", afirmó la responsable del museo sobre unas piezas que estarán expuestas en el área de los Mundiales en el espacio Legends, concretamente en una sala especial dedicada al fútbol femenino en la tercera planta del museo.

En este espacio, los visitantes pueden disfrutar de un vídeo que recorre los momentos más destacados de la histórica victoria de España en el Mundial, con una entrevista a Ivana Andrés en la que narra todo lo que sintió y vivió con el resto del equipo para alcanzar un hito histórico.

Europa Press