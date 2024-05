Jack Dorsey (ex Bluesky) cree que la plataforma está "literalmente repitiendo todos los errores" que Twitter

El fundador y exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, considera que la red social de código abierto Bluesky está "literalmente repitiendo todos los errores" que cometió la plataforma ahora conocida como X.

Dorsey presentó esta plataforma de 'microblogging' en 2019, momento en que anunció que financiaría un pequeño equipo independiente para desarrollar un "estándar abierto y descentralizado" para redes sociales.

El ex CEO de Twitter (ahora X) reconoció hace unos días que ya no forma parte de la Junta directiva de Bluesky el pasado 4 de mayo a través de esta plataforma, aunque no dio explicaciones sobre su salida de la empresa.

El exdirectivo ha compartido ahora algunos de los motivos por los que habría decidido marcharse en una reciente entrevista con Pirate Wires, donde ha valorado el rumbo que ha tomado Bluesky en los últimos tiempos.

En primer lugar, ha hecho referencia a la situación en la que abandonó Twitter y ha reconocido que optó por hacer "algo parecido" a lo que se había hecho en Square Crypto, que "fue financiar a un gripo de desarrolladores de código abierto para que trabajaran en el protocolo Bitcoin".

Entonces, consideró hacer "algo similar con Twitter, porque era la única manera" de acabar con problemas resultado de las decisiones que sus responsables tenían que tomar sobre las cuentas y las presiones a las que estaban sometidos "como una empresa pública basada principalmente en un modelo de publicidad de marca".

Tras plantear y trabajar en un protocolo abierto, y ante la inminente compra de Twitter por parte de Elon Musk, la ingeniera y CEO de Bluesky, Jay Garber, decidió "crear una entidad completamente diferente" a Twitter, en lugar de funcionar como una filial de esta. "Se suponía que era un protocolo de código abierto que Twitter podría emplear eventualmente", ha reconocido.

No obstante, Bluesky comenzó a desarrollar "un montón de grandes ideas" desde que Musk anunció su intención de comprar Twitter, momento en que comprendió que Internet "necesitaba un protocolo descentralizado para las redes sociales".

A partir de entonces, "la gente empezó a ver Bluesky como algo a lo que huir, lejos de Twitter", lo que cree que se debe, entre otras cosas, porque "fue diseñado para ser controlado por la gente". Sin embargo, los usuarios comenzaron a solicitar herramientas de moderación para expulsar a otros y, "por desgracia", se les puso a su disposición.

De esta forma, la plataforma estaba "literalmente repitiendo todos los errores" cometidos con el modelo de Twitter, por lo que la red social comenzaba a seguir los pasos de esta otra plataforma y a dejar de ofrecer "un protocolo realmente descentralizado". En este sentido, Dorsey ha insistido en que aquello "no era lo que quería" ni "lo que pretendía ayudar a crear".

De forma paralela, descubrió Nostr, que "no tiene consejo ni empresa detrás ni financiación. Es un protocolo verdaderamente abierto", ha sostenido, anticipando también que les dio "un montón de dinero" para su desarrollo, lo que fue "una reacción a los fracasos de Twitter".

Por este motivo, decidió eliminar su cuenta en Bluesky y abandonar su puesto en la Junta directiva porque la plataforma había se estaba moviendo "en otra dirección" y "funcionaba como otra versión de Twitter". Con su salida, se propuso centrarse principalmente en Nostr.

Cómo es twitter desde la llegada de musk

Sobre la adquisición de Twitter por parte de Musk, Dorsey ha valorado que compró la empresa "en el momento equivocado" y que la red social "sigue siendo una corporación" que "tiene que tomar una decisión consciente sobre los derechos que concede a los usuarios, basándose en sus políticas".

Asimismo, ha reconocido que el actual propietario de X está llevando a cabo prácticas que pueden darle beneficios mucho más allá que la publicidad, con su servicio de suscripciones. En este caso, la versión Premium.

De hecho, ha indicado que "el principal pecado" de la plataforma fue elegir un modelo basado en ingresos por anuncios, una decisión que se tomó "con el fin de salir a bolsa".

Dorsey también ha opinado acerca del nuevo rumbo de X como empresa privada, insistiendo en que era necesario que dejara de ser pública debido a los cambios que se debían implementar "para estar a la altura de su potencial como verdadera empresa de internet".

En torno a sus políticas de uso, el exdirectivo ha dicho que, aunque "quería que Twitter fuera la empresa más transparente del mundo", con el principio de libertad de expresión en internet como norma general -y que lucharía "contra los gobiernos por ello"-, Musk ha optado por un modelo distinto.

"El suyo es la libertad de expresión determinada por ley local. Eso significa que si India dice que hay que retirar una serie de cuentas, se debe hacer, porque van contra la ley", ha criticado. En cualquier caso, ha dicho que "ambos enfoques son razonables" y que tienen dificultades por igual.

En cualquier caso, considera que "Twitter tiene todavía el problema de ser una superficie centralizada" y que se necesitan "opciones diferentes" si realmente se busca resistir a la censura.

Para terminar, ha reconocido que el algoritmo de X actualmente "está mucho más en sintonía" con lo que busca en el 'feed' de la plataforma y que está "impresionada" con las iteraciones que está llevando a cabo.

"Mi única petición es que lo abran aún más y que dejen que la gente elija qué algoritmo quiere usar, incluso que escriban sus propios algoritmos para filtrar todas las conversaciones", ha agregado. De esta manera, X daría a los usuarios "la última palabra y libertad", en su opinión.

Europa Press