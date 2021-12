Jagoba Arrasate: "El equipo ha tenido alegría y empuje"

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, celebró la reacción de su equipo en El Sadar este domingo para empatar (2-2) con el Barça después de verse dos veces por debajo, un encuentro con "alegría y empuje" que confía sea un punto de inflexión.

"El equipo ha tenido alegría, empuje, apoyado por la grada, nos hemos mantenido vivos hasta el final y nos hemos llevado un premio yo creo que merecido", dijo en rueda de prensa el técnico local, contento a pesar de que fuera la séptima jornada seguida sin ganar.

El preparador rojillo fue preguntado por el 1-2 del Barça, protestado por los locales al pedir un penalti en el otro área en el inicio de la jugada. "He protestado mucho porque no estás protestando un penalti, son dos goles casi. Me ha parecido una mano muy clara y ahora veo que es involuntario", confesó.

"A mí me gusta este Osasuna, que el equipo esté vivo. Nos vamos contentos de lo que ha hecho el equipo, es un punto importante también. Tenemos margen de mejorar pero tenemos calma en la clasificación. Nos hemos mantenido vivos, en otros partidos no lo hemos hecho, espero que cambien los resultados aquí en casa", terminó.