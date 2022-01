Japonesa tepco sufre un revés en la limpieza de la planta nuclear de fukushima

TOKIO, 23 ene (Reuters) - El operador de la planta de energía nuclear de Fukushima, en Japón, ha descubierto que una solución refrigerante utilizada para crear una pared de hielo que detiene la filtración de agua subterránea en los edificios del reactor se ha filtrado de dos tanques de almacenamiento.

La fuga no ha tenido impacto en la pared o el medio ambiente, dijo Tokyo Electric Power Co Holdings Inc (Tepco) .

Aún así, subraya los desafíos en la limpieza del sitio, casi 11 años después de que un terremoto y un tsunami devastaran la costa noreste de Japón, causando el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil en 1986.

El gobierno de Japón aprobó en 2021 la liberación de más de 1 millón de toneladas de agua irradiada del sitio después del tratamiento, a partir de la primavera de 2023. Tepco dijo el mes pasado que construiría un túnel que llegaría al mar para la operación.

El portavoz de Tepco, Tsuyoshi Shiraishi, dijo el domingo que se habían filtrado unas cuatro toneladas de una solución de cloruro de calcio utilizada para mantener la pared de hielo en la octava fuga de este tipo. "Ahora estamos confirmando la razón", señaló.

La última fuga en diciembre de 2019 vio derramarse 16 toneladas, probablemente debido a la fatiga del metal resultante de las vibraciones causadas por los vehículos de construcción, dijo Shiraishi.

No hubo un impacto inmediato en la función del muro, ya que tarda varios meses en descongelarse en ausencia de refrigerante, señaló. (Información de Daniel Leussink; Editado en español por Javier Leira)