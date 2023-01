Javi Vega, segundo en 'Original' en el Dakar: "Mi objetivo era el podio sí o sí"

El piloto español de motos Javi Vega (Pont Grup) logró el objetivo de hacer "podio sí o sí" en el Rally Dakar 2023, con su segunda posición en la dura categoría 'Original by Motul', en la que los pilotos corren sin asistencia mecánica.

El piloto de Pont Grup logró el hito de ser el primer español en subirse al podio de la categoría más dura del Dakar. El madrileño afrontaba su quinta participación en el Dakar con ganas de probarse a sí mismo y la satisfacción fue "enorme".

Vega logró, además de ese segundo puesto en Original, entrar en el 'Top 30' de la general absoluta de motos, a 8:18 horas del ganador Kevin Benavides.

"No veía tan descabellado hacer podio. Cuando Sara (su compañera) se operó, pensaba que cabía la posibilidad de que no fuera a este Dakar y desde febrero me puse a entrenar para mí, hacer cambio de ritmo, coger velocidad... Sabía que podía estar ahí arriba. Mi objetivo era estar en el podio sí o sí", relató en declaraciones facilitadas por el equipo.

Vega es también el primer español en ganar dos etapas de la Original, en esta edición 2023. "Es muy bestia. Desde el primer día que gané la etapa me dije, 'es posible estar en el podio'. Al día siguiente salí muy motivado", comentó.

Dentista de profesión y 'freeskier', completó un Dakar muy consistente de principio a fin, llegando a liderar la clasificación a falta de dos etapas. Pero Una caída y un fallo en la navegación en la penúltima jornada complicó la lucha final por el oro, que fue a parar a manos del sudafricano Charan Moore, con 21 minutos de margen.

"Hemos rozado la primera posición. Son muchos días y pueden pasar muchas cosas, hay que tener también un poquito de suerte. Con Moore ha habido días en los que he ganado yo, otros en los que ha ganado él. Nos hemos ido turnando. El chico era súper rápido. Intenté apretar pero tuve una caída. Hacer un Dakar limpio es muy difícil", comentó Vega.

"He pasado de la aventura de supervivencia a carreras puras y duras. Si me haces elegir qué tipo de Dakar prefiero, no sabría decirte. Con ella disfruto mucho y esto ha sido para mi propio ego", concluyó.

Europa Press