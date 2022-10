JCPenney donará hasta 55 000 unidades de mercadería a portorriqueños afectados por el huracán Fiona

LEWISVILLE, Texas--(BUSINESS WIRE)--oct. 25, 2022--

Tras la devastación que dejó el huracán Fiona tras su paso en Puerto Rico, JCPenney, el minorista con sede en Dallas-Fort Worth, donará hasta 55 mil unidades de mercadería a los habitantes necesitados de Puerto Rico a través de United Way de Puerto Rico. JCPenney se ha comprometido a brindar apoyo a las personas necesitadas con el abastecimiento de recursos esenciales, siempre que le sea posible, en particular a las comunidades que sufrieron los mayores impactos en las que viven y trabajan sus clientes.

Esta semana, seis tiendas de JCPenney en Puerto Rico distribuirán hasta 55 mil unidades de ropa, artículos para el hogar y niños, directo desde el piso de ventas.

El día de mañana, miércoles 26 de octubre, se cargarán las donaciones en camiones de envío que partirán desde tres tiendas de JCPenney:

Hora de inicio del evento: ) 9:00 a. m. hora estándar del Atlántico (AST)

Información sobre la ubicación de la tienda:

Contacto en el sitio para el evento: Susset Reyes, gerente de distrito, sreyes@jcp.com, 786-442-8332

Nota: El día lunes 24 de octubre se efectuaron tres envíos adicionales en las tiendas de las siguientes ubicaciones:

Acerca de JCPenney

JCPenney es el destino elegido de compras para las diversas familias trabajadoras de los Estados Unidos. La empresa, que considera a la inclusión como eje central, ofrece una selección de productos para cubrir las necesidades diarias de sus clientes, y los acompaña a conmemorar cada ocasión especial con estilo, calidad y valor. JCPenney ofrece una amplia cartera de artículos de moda, vestimenta, artículos para el hogar, belleza y joyería de marcas nacionales y privadas, además de brindar servicios de cuidado personal, como salón, retratos y óptica. La empresa y sus 50 000 empleados en todo el mundo atienden a los clientes en el lugar, el momento y la forma en que deseen hacer sus compras: tanto desde JCP.com como en más de las 650 tiendas en EE. UU. y Puerto Rico.

En 2022, JCPenney celebra 120 años como marca icónica de Estados Unidos, período en el que ha sostenido su legado de conectar con sus clientes a través de las compras y la participación en la comunidad. Visite la sala de prensa de JCPenney para obtener más información, y siga a JCPenney en Facebook, Instagram y Twitter.

